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Сложная оптическая иллюзия: нужно найти 8 отличий за 15 секунд

Ангелина Подвысоцкая
29 мая 2023, 20:58 обновлено 29 мая, 21:12
74
Эту головоломку по картинке смогут решить лишь самые внимательные люди.
головоломка
Найдите 8 отличий на картинке / фото: brightside.me

Головоломка по картинке - это то задание, которое пользуется популярностью во время тренировки нашего мозга. Подобные задания повышают резкость наших глаз, учат замечать незаметные вещи, повышают уровень IQ и вырабатывают внимательность.

Еще подобные задачки на логику являются отличной возможностью разгрузить мозг во время обыденных дел. Немного сосредоточенности и усидчивости хотя бы несколько минут в день и вы заметите, как благодаря оптическим иллюзиям вы станете более внимательным и начнете мыслить нестандартно.

Мы предлагаем вам разобраться с этой головоломкой. Перед вами две, казалось бы, совершенно одинаковые картинки. На них изображены одни и те же дети, которые играют в песке. Однако тут не все так просто. На самом деле в этих картинках есть отличия.

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Вам нужно найти 8 отличий всего за 15 секунд. Стоит отметить, что за такое короткое время смогут справиться с оптической иллюзией лишь самые внимательные.

Где отличия

Если вам не удалось самостоятельно найти все отличия за 15 секунд - не расстраивайтесь. Попробуйте поискать их, не ограничивая себя во времени.

Если вы все же не смогли найти отличия, то сейчас мы раскроем вам правду.

головоломка
Найдите 8 отличий на картинке / фото: brightside.me

Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.

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