Сложная оптическая иллюзия: лишь люди с высоким уровнем IQ справятся с головоломкой за 10 секунд

В головоломке нужно найти лишь одну лишнюю букву. Она очень похожа на буквы Е, которые вы увидите на картинке.

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Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Adme

Задачки на логику, головоломки по картинкам, задания с оптическими иллюзиями - отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Задачки с поиском разных предметов на время помогут натренировать мозг.

С помощью головоломок вы можете раскрыть свои способности и начать воспринимать вещи иначе. У вас появится возможность обращать внимание на мелочи и замечать то, что ранее даже не бросалось вам в глаза.

Мы предлагаем вам решить сложную головоломку по картинке. Единственное, что вам нужно - это сосредоточиться и избавить свою голову от лишних мыслей. Всё ваше внимание должно быть сконцентрировано именно на этой головоломке. Тогда вы действительно удивитесь, что способны выполнить подобное.

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Перед вами картинка с набором букв Е. Казалось бы, там лишь набор из одной буквы, однако это не так. Вам нужно сфокусироваться и найти там лишь одну лишнюю букву. Сразу обратите внимание на то, что они невероятно похожи между собой и визуально её не будет видно.

На поиск лишней буквы вам дается всего 10 секунд. Стоит отметить, что разобраться с этой головоломкой за это время смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / фото: Adme

Где спряталась лишняя буква

Если вам не хватило времени, чтобы найти лишнюю букву за 10 секунд, то вы можете попробовать еще раз, не ограничивая себя во времени. Мы дадим вам подсказку – среди букв Еспряталась буква F.

Если вам все же не удалось найти букву и вы хотите узнать ответ, то сейчас мы раскроем его. Стоит отметить, что всего на картинке 10 рядов, в каждом из них по 20 букв. Нужная нам буква F скрывается в 10 ряду. Она является второй с конца.

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / фото: Adme

Напомним, ранее мы предлагали вам головоломку с цифрами. За 15 секунд нужно найти лишнее число. Успеть за это время справиться с задачкой практически невозможно.

Также есть еще одна головоломка. Вам за 10 секунд нужно найти настоящего астронома. Родители думают, что он ушел, но дети видят его в комнате. С этой оптической иллюзией мыслить нужно нестандартно.

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