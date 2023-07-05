Слово 'брюки' в украинском языке: Авраменко указал на грубую ошибку

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно называть брюки и какое слово имеет украинский язык.
В устной речи украинцев довольно часто можно встретить грубые ошибки и слова, которые украинский язык не имеет.
Языковед Александр Авраменко рассказал, какую ошибку допускают украинцы в разговорах про одежду.
По словам эксперта, в украинском языке нет слова "брюки", а эллемент этой одежды правильно называть "штани", чтобы избежать суржика.
Российскому слову "брюки" соответствует украинское слово "штани".
Однако при этом есть прилагательное, которое произошло от слова "брюки":
Прилагательное - брючный в нашем языке есть. Например - брючный костюм.
Алксандр Аврамено призывает всех заботиться о чистоте украинского языка и уважать себя.
Смотрите видео о том, как правильно называть элемент одежды:
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