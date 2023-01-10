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Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

10 января 2023, 16:45
Сластены, нет-нет, да и задаются вопросом: "Можно ли есть старый мед?". Главред детально на него отвечает и на многие другие медовые вопросы.
Мед
Как понять, что мед испортился / Scot Hacker / flickr.com/

Многие украинцы любят, как тот канонический медведь из анекдотов, полакомиться сладким медом. Но здесь очень важно не купить испорченный продукт. Ниже мы расскажем, как отличить такой мед от нормального.

Как понять, что мед испортился

Ситуацию осложняет то, что мед сам по себе обладает бактерицидным эффектом. И его, как правило, нелегко испортить (если хранить при хороших условиях). Некоторые люди не имеют привычки есть мед часто, и бутылка с медом вполне спокойно может стоять на дальней полке множество лет подряд. Но, говорят специалисты, в долго хранившемся меде активные вещества точно будут со временем медленно терять свою силу. А полезные вещества будут не такими богатыми и насыщенными, как в свежем меде.

Для проверки нужно открыть сосуд с медом. Если в его аромате чувствуется кисловатый привкус, то возможны две ситуации: во-первых, нектар растения-источника меда изначально кисловат. И это нормально. Во-вторых, стало быть, мед хранился слишком долго. И уровень метаболитов в нем увеличивается. То есть он вот-вот начнет бродить и портиться. Если его пропарить в кастрюле, то кислый привкус пропадет. Но высокие температуры также разрушает активные вещества в меде. И после пропаривания можно будет использовать только как приправу.

Далее – если открыли и на верхнем слое меда достаточно пены и он пахнет кислым и вином, то, значит, мед окончательно забродил и испортился. Есть его больше нельзя.

Если в меде есть множество хлопьевидных кристаллов (их легко отличить − они сильно отличается от обычных кристаллов). Такой мед тоже окончательно испортился. Его тоже больше нельзя есть − во избежание расстройства желудка.

мед

Если в квартире накопилось достаточное количество старого меда, его можно использовать в хозяйстве.

Что можно сделать со старым медом

Во-первых, можно приготовить медовуху. Рецепт ее достаточно прост:

  • На один литр воды, добавляем 100 грамм меда;
  • Варить примерно часа три на медленном огне;
  • Отдельно нужно приготовить дрожжи, которые потом необходимо замочить в теплой воде на 40 минут;
  • Когда все сварится, нужно перелить во вместительный сосуд и поставить остужать;
  • Далее − добавить приготовленные дрожжи, но при этом быстро все перемешивая.

Во-вторых, сделать медовую маску для лица. Здесь тоже все довольно просто. Берем и подогреваем столовую ложку меда. Когда она станет едва теплым, то добавляйте в мед белок от одного яйца. Затем наносите на лицо на 15 минут. Далее − смойте прохладной водой. От регулярного использования кожа со временем приобретет здоровый вид (ведь она получит большой комплекс витаминов и минералов).

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