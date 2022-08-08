Персики, шоколад и даже мед: список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Холодильник / pixabay.com

Холодильник - незаменимый в каждом доме, но многие хранят в нем продукты, которые не нуждаются в этом. Они будут только портиться от воздействия холода.

Главред собрал список продуктов, которые не рекомендуют хранить в холодильнике.

Бананы

Вне холодильника бананы лучше сохраняют питательные вещества, низкие температуры замедляют процесс созревания этих фруктов.

Лук

Полежав некоторое время в холодильнике, репчатый лук в конечном счете станет мягким, а хуже того – заплесневеет. Одной из причин, по которой не рекомендуется хранить неочищенный лук в полиэтиленовых пакетах в холодильнике является тот факт, что для продолжительного хранения ему необходим воздух.

Что же касается очищенного лука, наоборот – лучше хранить его в закрывающихся контейнерах все в том же холодильнике.

Мед

Хранение мёда в холодильнике бессмысленно, так как это натуральный продукт и, если он находится в плотно закручивающейся банке, то простоит вечность. При низких температурах мёд быстрее засахаривается и становится очень твёрдым. После этого просто так ложечку мёда в чай вы не положите.

Шоколад

Шоколад рекомендуется помещать в холодильник в том случае, если он растаял, чтобы он принял былую форму. Но если плитка не тает при комнатной температуре, то в этом нет необходимости.

Уксус

Уксус – это своего рода приправа, и как большинство из них не нуждается в низких температурах. Всё из-за содержащихся в уксусе кислотных веществ. В состав уксусов, чуть более прихотливых к комнатной температуре, входят зелень, чеснок, лук. Если вы сомневаетесь, ставить ли бутылочку с уксусом в холодильник, просто прочтите состав продукта.

Также эксперты не советуют хранить в холодном месте специи, арахисовое масло, авокадо, который лучше порезать на мелкие кусочки, орехи и сухофрукты, а также заправку для салатов, персики, мяту, петрушку, укроп и базилик.

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