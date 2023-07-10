УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом

Дмитрий Видоменко
10 июля 2023, 16:30 обновлено 10 июля, 16:31
54
Во время летнего зноя хорошо побаловать желудок легким салатом ‒ к примеру, с редиской. Главред решил ответить на вопрос ‒ "Как убрать горечь из редиски?".
Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом
Есть два метода убрать горечь из редиски/ Коллаж Главред, фото:instagram.com / yabloko_09/freshfruit_aktau/

Почему редиска бывает горькой ‒ на этот вопрос можно ответить шутливо. В духе ‒ у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Но все же есть пара надежных методов того, как можно при приготовлении салата.

На первый метод понадобится от силы полчаса свободного времени, столовая ложка постного масла и щепотка соли. Редис промыть, убрать всю зелень, срезать корень, нарезать тонкими кольцами. Натереть их солью, добавить масла и все перемешать. Оставить так при комнатной температуре на 20-25 минут. Затем все тщательно промыть под струей холодной воды. Горечь должна будет пропасть.

Второй метод позволит гурманам сохранить небольшую горчинку, но уберет все лишнее. Для этого редиску нужно мелко нарезать или натереть на крупной терке, а затем ‒ сложить в глубокую емкость. Выдавить сок лимона (на 2 штуки редиски четверть лимона), добавить пару щепоток соли, а потом все размешать и оставить на 7 минут. Далее ‒ редиску тщательно промыть. Теперь она готовка к добавлению в салаты, супы либо можно даже съесть его просто так ‒ вприкуску. Такой метод прекрасно подойдет для блюд, которым требуется мощный вкус редиска, но без излишества.

видео дня
Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом
Редиску нужно тщательно удобрять / Коллаж Главред, Фото Instagram.com ladlesoflove/ boggycreekfarm_atx/

Какое удобрение любит редиска

Редис нельзя удобрять свежим навозом. Лучше всего уже отлежавшийся как минимум год ‒ олно ведро на квадратный метр либо комплексными минеральными удобрениями. Подойдут также суперфосфат и калийная соль, но нужно помнить, что если азота будет слишком много, то это пагубно скажется на корнях и вкусе плодов. Плюс само растение очень склонно к накоплению нитратов ‒ ведь крайне нежелательно подкармливать редис простыми азотными удобрениями (карбамидом или аммиачной селитрой).

Как надо поливать редиску

Для того, чтобы овощи хорошо росли, корнеплоды образовывались ровные и сочные ‒ плюс должно быть постоянное увлажнение почвы. Поэтому поливать редиску нужно регулярно и обильно. Обычно в открытом грунте редиску поливают через пару дней. Далее ‒ жаркие дни либо постоянные ветры быстро высушат землю. Поэтому бывает так ‒ особенно летом ‒ что поливать редиску приходится ежедневно (может быть, и два раза за один день).

Первый раз землю увлажняют сразу после посева ‒ с помощью лейки с частым ситом-рассекателем и теплой воды. Также крайне важно, чтобы вода проникала на нужную глубину. К примеру, первое время ее поливают на глубину до 8 сантиметров, а потом, когда уже идет формирование корнеплодов, на глубину до 15 сантиметров. Кроме того, у редиски не очень развитая корневая система. Дело в том, что у некоторых сортов основной корень растет до 30 сантиметров. И желательно, чтобы он нашел там достаточно влаги для питания.

А неравномерное увлажнение ‒ точнее, периоды пересыхания земли, могут привести к тому, что редиска будет давать стрелки или на выходе получатся сухие корнеплоды (этого желательно избегать).

Последний раз ее поливают за несколько часов (4–6) перед уборкой урожая ‒ тогда корнеплоды будут сочные, вкусные и смогут дольше сохраняться.

Другие тексты:

овощи редис интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

16:29 Украина
В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

15:34 Украина
Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

15:12 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:00

Тогда он был эталонным: как делали томатный сок в СССР

16:46

Путин перепугался и вызвал срочно Пригожина на разговор: в Кремле раскрыли деталиВидео

16:30

Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом

16:29

ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

16:17

Можно ли матери присутствовать на крестинах ребенка: спорные приметы и обычаи

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковУкраину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников
16:15

Знаменитая намазка на хлеб из 2 ингредиентов, которую обожали в СССР: рецепт за 50 гривенВидео

16:01

"Неадекватные просто": свекр Тодоренко пожаловался на наркозависимость сына

15:52

"Слава Путину!": кусочек русского мира прицепился к украинцам в Бремене

15:35

После стремительного падения постепенно восстанавливается рынок электроники и бытовой техники: данные Codes новости компании

Реклама
15:34

В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

15:24

Украинцы все еще активно покупают на AliExpress. В Emporium назвали причины новости компании

15:12

Нужно ли мыть курицу перед приготовлением: об этом догадываются лишь единицы

15:12

Украина получит право вступить в НАТО без ПДЧ - Столтенберг

15:07

"Покупайте нарезанный": эксперт назвала лучшее место, чтобы спасти хлеб от плесени

14:58

Важное решение принято: Зеленский едет в Вильнюс на саммит НАТО

14:57

Наибольший риск - хранилище радиоактивных отходов: эксперт рассказал о подрыве ЗАЭС

14:39

Поздравление с днем рождения маме: стихи и милые открытки

14:37

Войска РФ в Бахмуте в ловушке, ВСУ берут город под огневой контроль – Сырский

14:36

Давать воду по часам под видом ремонтов: украинцев предупредили о проблемах

14:12

В Украине начали строить завод для изготовления Bayraktar

Реклама
14:11

Гороскоп на завтра 11 июля 2023: Раку – напряжение, Овну – новые идеи

13:59

Окончание войны миром поспособствует вступлению Украины в НАТО - Эрдоган

13:48

"А Суровикин где?": в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта ПригожинаВидео

13:36

И днем и ночью: 3 знака зодиака, которые обожают хорошо покушать

12:51

Страны НАТО устранят ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс - Кулеба

12:44

Перезагрузка любимой истории: начались съемки "Женского врача. Новая жизнь"

12:38

Пенсии получат не все: что делать украинцам, у которых не хватит стажа

12:24

Утром или вечером: когда лучше всего собирать огурцы

12:20

"Отношение изменилось": 89% украинцев хотят вступления в НАТО

11:46

Мадонна впервые после реанимации показалась на людях: как выглядит звезда

11:32

"Как площадь Одессы": ВСУ освободили уже 169 квадратных километров

11:28

На зарядке дольше, чем в руках: что делать, если телефон быстро разряжается

11:26

Война может прекратиться, если мы получим приглашение в НАТО – ПортниковВидео

11:16

После 20 лет отношений: Энрике Иглесиас и Анна Курникова тайно сыграли свадьбу

11:03

Портников пояснил, что помешает Украине быстро стать членом НАТО

10:56

Китайские партнеры РФ в 2023 году через посредника выиграли на гостендерах в Украине более 2,6 млрд грн актуально

10:35

Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства - Гойсен

10:16

Не увидел 2-месячную дочь: погиб пограничник, который держал оборону Киева

10:07

Три сценария: что говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении - ВВС

10:03

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

Реклама
09:57

Головоломка для сообразительных: уберите 2 спички, чтобы исправить уравнение

09:38

Выпуклые чёрточки на клавишах А и О сделали не случайно: зачем они нужны

09:06

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненыхФото

08:56

Как не переплачивать за электричество: в "Укрэнерго" назвали простой способ

08:50

Что скрывают бармены: зачем в коктейле 2 трубочки

08:08

Путин вызывал Пригожина в Кремль "на ковер" после провала мятежа — СМИ

08:08

"Это НАТО не готово принять Украину": Волкер набросился с критикой на Байдена

07:16

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, которую практически невозможно разгадать: нужно найти журавля на картинке

06:54

Может ли Запад пойти на заморозку войны?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять