Сладкая, но не гадкая: как убрать горечь из редиски простым финтом

Во время летнего зноя хорошо побаловать желудок легким салатом ‒ к примеру, с редиской. Главред решил ответить на вопрос ‒ "Как убрать горечь из редиски?".

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Есть два метода убрать горечь из редиски/ Коллаж Главред, фото:instagram.com / yabloko_09/freshfruit_aktau/

Почему редиска бывает горькой ‒ на этот вопрос можно ответить шутливо. В духе ‒ у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Но все же есть пара надежных методов того, как можно при приготовлении салата.

На первый метод понадобится от силы полчаса свободного времени, столовая ложка постного масла и щепотка соли. Редис промыть, убрать всю зелень, срезать корень, нарезать тонкими кольцами. Натереть их солью, добавить масла и все перемешать. Оставить так при комнатной температуре на 20-25 минут. Затем все тщательно промыть под струей холодной воды. Горечь должна будет пропасть.

Второй метод позволит гурманам сохранить небольшую горчинку, но уберет все лишнее. Для этого редиску нужно мелко нарезать или натереть на крупной терке, а затем ‒ сложить в глубокую емкость. Выдавить сок лимона (на 2 штуки редиски четверть лимона), добавить пару щепоток соли, а потом все размешать и оставить на 7 минут. Далее ‒ редиску тщательно промыть. Теперь она готовка к добавлению в салаты, супы либо можно даже съесть его просто так ‒ вприкуску. Такой метод прекрасно подойдет для блюд, которым требуется мощный вкус редиска, но без излишества.

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Редиску нужно тщательно удобрять / Коллаж Главред, Фото Instagram.com ladlesoflove/ boggycreekfarm_atx/

Какое удобрение любит редиска

Редис нельзя удобрять свежим навозом. Лучше всего уже отлежавшийся как минимум год ‒ олно ведро на квадратный метр либо комплексными минеральными удобрениями. Подойдут также суперфосфат и калийная соль, но нужно помнить, что если азота будет слишком много, то это пагубно скажется на корнях и вкусе плодов. Плюс само растение очень склонно к накоплению нитратов ‒ ведь крайне нежелательно подкармливать редис простыми азотными удобрениями (карбамидом или аммиачной селитрой).

Как надо поливать редиску

Для того, чтобы овощи хорошо росли, корнеплоды образовывались ровные и сочные ‒ плюс должно быть постоянное увлажнение почвы. Поэтому поливать редиску нужно регулярно и обильно. Обычно в открытом грунте редиску поливают через пару дней. Далее ‒ жаркие дни либо постоянные ветры быстро высушат землю. Поэтому бывает так ‒ особенно летом ‒ что поливать редиску приходится ежедневно (может быть, и два раза за один день).

Первый раз землю увлажняют сразу после посева ‒ с помощью лейки с частым ситом-рассекателем и теплой воды. Также крайне важно, чтобы вода проникала на нужную глубину. К примеру, первое время ее поливают на глубину до 8 сантиметров, а потом, когда уже идет формирование корнеплодов, на глубину до 15 сантиметров. Кроме того, у редиски не очень развитая корневая система. Дело в том, что у некоторых сортов основной корень растет до 30 сантиметров. И желательно, чтобы он нашел там достаточно влаги для питания.

А неравномерное увлажнение ‒ точнее, периоды пересыхания земли, могут привести к тому, что редиска будет давать стрелки или на выходе получатся сухие корнеплоды (этого желательно избегать).

Последний раз ее поливают за несколько часов (4–6) перед уборкой урожая ‒ тогда корнеплоды будут сочные, вкусные и смогут дольше сохраняться.

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