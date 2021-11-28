Скороход призналась, кто причастен к убийству ее возлюбленного Полякова

Скороход поведала, кто причастен к смерти Полякова / скриншот

Нардеп Анна Скороход убеждена в том, что ее возлюбленного и коллегу по Раде Антона Полякова убили, а к преступлению причастен ее бывший помощник на общественных началах Руслан Джамбулатов.

Как рассказала сама Скороход в интервью журналистке Диане Панченко на ее YouTube-канале, в тот роковой вечер именно он был одним из последних людей, с кем встречался погибший нардеп.

Поляков и Джамбулатов довольно часто встречались, но какие именно отношения их связывали, она не знает.

"Я думаю, что Антон мне много чего не договаривал, к сожалению или к счастью, не знаю.. После этого трагического инцидента Джамбулатов мне звонил, но я была в шоковом состоянии, ничего не поняла. Позже я сама пыталась ему звонить, но он ничего не сказал про тот вечер, скорей пытался давить на какие-то наши личные отношения с Антоном", – указала Скороход.

Также она указала, что рассматривает все версии произошедшего, пока не найдет доказательства какой-то одной. Нардеп считает, что ее жениха и экс-попмощника могли связывать бизнес-интересы, но, в отличие от Джамбулатова, Поляков якобы никогда не занимался запрещенной деятельностью.

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Смерть Антона Полякова

Напомним, о смерти нардепа Антона Полякова стало известно в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. И он скончался прямо на заднем сидении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, вскрытие показало, что причиной смерти 33-летнего Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году, как одномандатник от партии "Слуга народа" по 206-му избирательному округу. Тем не менее, его и Анну Скороход со скандалом исключили из фракции СН в ноябре 2019-го

С 30 июня 2020 года Поляков входил в депутатскую группу "За будущее".