УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Третьякова пожаловалась на "буллинг" после скандального заявления о Полякове

4 ноября 2021, 23:32
Прослушать новость
Остановить

В записке она пишет, что якобы сочувствует родным и близким Полякова и заявляет, что никаких оскорбительных слов в его адрес не произносила.

Третьякова
Третьякова пожаловалась на буллинг / УНИАН

Случай со скандальным высказыванием нардепа Галины Третьяковой в адрес умершего парламентария Антона Полякова получил продолжение, пишет Страна.

Третьякова написала объяснительную записку по этому поводу и передала её в регламентный комитет Рады.

В записке она пишет, что якобы сочувствует родным и близким Полякова и заявляет, что никаких оскорбительных слов в его адрес не произносила.

Свое обращение парламентарий заканчивает сетованиями на "буллинг" в свой адрес.

Читайте такжеОдиозная нардеп Третьякова опозорилась из-за английского языка

Реклама

По её словам, ей не дали возможности объяснить общественности смысл сказанных слов в адрес Полякова и в её отношении произошёл политический боулинг касаемо её лично как в медийном пространстве Украины, так и за пределами нашей родины.

Нардеп утверждает, что этот буллинг даже повлиял плохо на состояние её здоровья.

Смерть Антона Полякова

Напомним, о смерти нардепа Антона Полякова стало известно в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. И он скончался прямо на заднем сидении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, вскрытие показало, что причиной смерти 33-летнего Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году, как одномандатник от партии "Слуга народа" по 206-му избирательному округу. Тем не менее, его и Анну Скороход со скандалом исключили из фракции СН в ноябре 2019-го

С 30 июня 2020 года Поляков входил в депутатскую группу "За будущее".

Галина Третьякова прокомментировала смерть Полякова в партийном чате "Слуги народа" словами "одним врагом меньше".

За это ее на пять дней отстранили от пленарных заседаний Верховной Рады.

Также рекомендуем прочитать:

viber
скандал Слуга народа новости Украины Антон Поляков Галина Третьякова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег "Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками "Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть"Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть Температура до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезньТемпература до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезнь
00:25

Авторитет Зеленского в ВСУ и проблемы армии: Ярош призвал президента к решительным действиям

00:25

Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или самое лучшее свиданиеВидео

04 ноября, четверг
23:57

Арахамия перечислил фамилии нардепов-антивакцинаторов

23:32

Третьякова пожаловалась на "буллинг" после скандального заявления о Полякове

23:26

Медики перечислили симптомы рака поджелудочной железы

Реклама
23:13

Дорога в НАТО и возврат территорий: в США объявили о мощной поддержке Украины

22:57

"Слуга народа" обозвал Арахамию "Маугли из очень зеленых джунглей"

22:52

Какие овощи осенью помогают утихомирить стресс - комментарий диетолога

22:16

Комаровский указал на вред "дистанционки" и как вернуть детей за парты

21:56

Никогда не покупайте: эти вещи приносят в дом беду и нищетуВидео

21:56

"Фантастические твари, которые дрожат и право имеют": рецензия на фильм ВечныеВидео

21:50

В Одессе водитель наехал на людей и сбежал с места ДТП

21:45

Новая волна обязательной вакцинации от COVID-19: в Минздраве уточнили новый список профессийВидео

20:30

Нардеп от Слуги народа из Харькова Александр Бакумов ушел с должности в парламенте

20:25

Как стать миллионером: названы 5 главных привычек богатых людейВидео

20:25

Резников поведал, чем намерен заниматься на посту главы Минобороны

20:10

Националисты предупредили Зеленского: ситуация в Сумах критическая, следующим может взорваться Днепр

19:57

Поездки в красную зону и кафе – без ограничений: в Украине появится COVID-сертификат выздоровления

19:30

В Харькове стартуют испытания таблеток от коронавируса

19:09

Тарас Березовец. Польша заявила о вторжении вооруженных групп из БеларусиВидеоблоги

Реклама
19:07

Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники

19:04

Анастасия Приходько призналась, как борется со своими комплексами

19:04

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

19:02

Мисс Украина Вселенная 2021 спровоцировала ДТП с участием трех машин

18:50

Убили каштаны: матери грозит серьезное наказание за смерть 8-летней девочки из-за отравленияВидео

18:30

"Выбивали камеру": в Лавре во время пожара напали на журналистов

18:28

Под Днепром мужчина избил молотком прохожего до смерти на глазах у людейВидео

18:25

Войска, рынки нефти с газом и налоги: Путин и Лукашенко объявили о договоре по Союзному государствуВидео

18:11

Окутает морозом: на Украину налетит снегопад и похолоданиеВидео

18:05

Галицкий русофоб-националист в кресле министра обороны Украины - это уже неплохомнение

18:04

Известную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"Видео

17:48

Приметы на 5 ноября: что нельзя делать в Яков день и как не попасть в бедуВидео

17:42

Форма 028: в Минздраве пояснили, как удержаться на работе без прививки от коронавирусаВидео

17:38

"Один дизайнер": антивакцинаторы Украины и Молдовы вышли на протесты с одинаковыми плакатами

17:11

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

17:03

Мощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спадВидео

17:00

Пик COVID-19 в ближайшие 2-3 недели и спад заболеваемости: в Минздраве сделали прогнозВидео

16:59

Над дочерью Поляковой жестоко измывались сверстники

16:57

Верещук рассказала, сколько времени займет реинтеграция Крыма и ДонбассаВидео

16:57

"Большая стройка" к концу 2024 года сделает в Украине 24 тыс. км новых дорог

Реклама
16:11

Историческое событие: Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

16:10

"Как вам медучреждение?": олимпийская чемпионка напугала снимками спортивного диспансера

15:55

Чем сыр полезен и чем вреден для тела - комментарий диетолога

15:41

СБУ извинилась перед Валентином Томусяком, которого внесли в "черный список" российских актеров

15:30

Врач рассказала, эффективна ли прививка от гриппа при коронавирусеВидео

15:28

40 гривен за 1 кг: в Украине взлетят цены на сахарВидео

15:00

Скандал в полиции Кривого Рога: почти целый отдел "погорел" на миллионных взяткахВидео

14:48

В Киево-Печерской лавре случился сильный пожарВидео

14:17

В "Укрзализныце" рассказали о повышении цен на билеты в следующем годуВидео

14:08

Самый вкусный холодец: готовить очень быстроВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять