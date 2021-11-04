Третьякова пожаловалась на "буллинг" после скандального заявления о Полякове

В записке она пишет, что якобы сочувствует родным и близким Полякова и заявляет, что никаких оскорбительных слов в его адрес не произносила.
Случай со скандальным высказыванием нардепа Галины Третьяковой в адрес умершего парламентария Антона Полякова получил продолжение, пишет Страна.
Третьякова написала объяснительную записку по этому поводу и передала её в регламентный комитет Рады.
В записке она пишет, что якобы сочувствует родным и близким Полякова и заявляет, что никаких оскорбительных слов в его адрес не произносила.
Свое обращение парламентарий заканчивает сетованиями на "буллинг" в свой адрес.
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По её словам, ей не дали возможности объяснить общественности смысл сказанных слов в адрес Полякова и в её отношении произошёл политический боулинг касаемо её лично как в медийном пространстве Украины, так и за пределами нашей родины.
Нардеп утверждает, что этот буллинг даже повлиял плохо на состояние её здоровья.
Смерть Антона Полякова
Напомним, о смерти нардепа Антона Полякова стало известно в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. И он скончался прямо на заднем сидении.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
По предварительным данным, вскрытие показало, что причиной смерти 33-летнего Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.
Народным депутатом Поляков стал в 2019 году, как одномандатник от партии "Слуга народа" по 206-му избирательному округу. Тем не менее, его и Анну Скороход со скандалом исключили из фракции СН в ноябре 2019-го
С 30 июня 2020 года Поляков входил в депутатскую группу "За будущее".
Галина Третьякова прокомментировала смерть Полякова в партийном чате "Слуги народа" словами "одним врагом меньше".
За это ее на пять дней отстранили от пленарных заседаний Верховной Рады.
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