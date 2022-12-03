Как разбить яйцо без осколков: удивительно простой лайфхак, о котором мало кто знает

Как разбить яйца без осколков / фото ua.depositphotos.com

Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью разбить яйцо. Ведь именно этот продукт часто является базовым ингредиентом для приготовления того или иного блюда. И речь идет не только о выпечке или омлете.

Опытные хозяйки знают, как разбить яйцо так, чтобы в миске или на сковородке не осталось кусочков яичной скорлупы, ведь потом её достаточно проблематично достать из скользкого и вязкого белка. А если яйцо было разбито сразу на сковородку, то это становится еще сложнее. Ведь прозрачный белок под действием температуры сразу становится белым и скорлупу достаточно сложно будет увидеть.

Оказывается, аккуратно разбить яйцо можно и делается это достаточно легко и просто. Вам понадобится лишь один кухонный предмет - нож.

Как разбить яйцо с помощью ножа

Этот способ является самым простым и позволяет разбить яйцо действительно аккуратно, без большого количества трещин. Для этого лучше брать нож как можно тоньше, ведь чем толще будет предмет, тем больше будет трещин, а нам этого не нужно.

Необходимо взять яйцо в одну руку, а нож - в другую. Лезвием необходимо ударить по центру яйца, чтобы на нем получилась одна большая трещина. Главное, не применяйте много силы, ведь в этом деле можно переборщить и нож может ударить вам по руке.

После этого вы сможете осторожно разделить скорлупу, взявшись за неё с двух сторон от большой трещины.

Совет: даже если вы хотите просто пожарить яичницу, то лучше все равно использовать миску. Таким образом вам легче будет избавиться от возможных кусочков скорлупы, а также сразу обнаружить протухшее яйцо.

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