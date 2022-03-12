Сколько стоит арендовать жилье на Закарпатье, чтобы "пересидеть войну"

Сколько стоит аренда жилья на Закарпатье во время войны / коллаж УНИАН

Полномасштабное вторжение России заставило многих украинцев убегать в поисках безопасного места. Некоторые уезжают за границу, а некоторые ищут убежище на территории Украины, в основном в западных областях.

Главред узнал, сколько стоит аренда дома в Ужгороде и в пригороде.

На платформе онлайн-объявлений OLX предлагают арендовать жилье посуточно в центре региона по цене от 800 грн.

Койко-место в хостеле Ужгорода можно найти за 500 грн с человека.

Аренда дома в Хусте с собственным двором будет стоить на 200 грн дороже.

За дом в стиле эко необходимо выложить от 1800 грн.

Ранее Главред писал, о том, где и как беженцам из Украины искать жилье за рубежом.

Также ранее аналитики проанализировали нынешнюю ситуацию с войной в Украинеи рынком недвижимости и рассказали, какими будут цены на жилье после окончания боевый действий.

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