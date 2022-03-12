Как украинским беженцам срочно найти жилье в Германии и других странах: полезные сервисы

В материале перечислены специальные агрегаторы, созданные для помощи украинским беженцам.
24 февраля - начало полномасштабной войны России против Украины в корне изменило жизнь миллионов граждан нашей страны. Уже 2,5 миллиона украинцев, по данным ООН, выехали в Европу. Они срочно ищут жилье в Германии, Польше, Венгрии, Румынии и других странах.
Главред собрал информацию о том, где и как беженцам из Украины искать жилье за рубежом.
Если вы выехали в Германию и не имеете жилья, то можно обратиться в Центр приема беженцев, который находится в Берлине по адресу: Ораниенбургерштрассе 285, 13437 Берлин-Райникендорф (на карте). Он работает круглосуточно.
Также остановиться в Германии можно, заполнив заявку на сайте Unterkunft Ukraine.
Кроме того, для украинцев, ищущих временное жилье, создана отдельная страница и на одной из крупнейших площадок для аренды недвижимости Immoscout24.
Можно воспользоваться и сервисом Wunderflats, где запустили "жилищную кампанию для украинцев".
Специальные агрегаторы, созданные для помощи украинским беженцам:
В Нидерландах жилье можно найти на сайте Sharemyhome.org.
Также есть возможность найти европейскую семью, которая может предложить бесплатное жилье - EU4UA.
Доступ к бесплатному временному жилью для 100 тысяч беженцев в Польше, Молдове, Румынии, Венгрии и Словакии предоставляет и сервис Airbnb.
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