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Как украинским беженцам срочно найти жилье в Германии и других странах: полезные сервисы

12 марта 2022, 17:38

В материале перечислены специальные агрегаторы, созданные для помощи украинским беженцам.

Война с Россией - беженцы на границы с Польшей
Война с Россией - беженцы на границы с Польшей / Reuters

24 февраля - начало полномасштабной войны России против Украины в корне изменило жизнь миллионов граждан нашей страны. Уже 2,5 миллиона украинцев, по данным ООН, выехали в Европу. Они срочно ищут жилье в Германии, Польше, Венгрии, Румынии и других странах.

Главред собрал информацию о том, где и как беженцам из Украины искать жилье за рубежом.

Если вы выехали в Германию и не имеете жилья, то можно обратиться в Центр приема беженцев, который находится в Берлине по адресу: Ораниенбургерштрассе 285, 13437 Берлин-Райникендорф (на карте). Он работает круглосуточно.

Также остановиться в Германии можно, заполнив заявку на сайте Unterkunft Ukraine.

Кроме того, для украинцев, ищущих временное жилье, создана отдельная страница и на одной из крупнейших площадок для аренды недвижимости Immoscout24.

Можно воспользоваться и сервисом Wunderflats, где запустили "жилищную кампанию для украинцев".

Специальные агрегаторы, созданные для помощи украинским беженцам:

В Нидерландах жилье можно найти на сайте Sharemyhome.org.

Также есть возможность найти европейскую семью, которая может предложить бесплатное жилье - EU4UA.

Доступ к бесплатному временному жилью для 100 тысяч беженцев в Польше, Молдове, Румынии, Венгрии и Словакии предоставляет и сервис Airbnb.

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