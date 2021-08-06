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Сколько часов нужно спать в сутки и как быстро засыпать: советы эксперта

6 августа 2021, 03:02

Всем известно, что полноценный сон необходим не только для продуктивного дня, но и для крепкого здоровья.

сон, релакс
Сколько часов нужно спать / Фото pixabay

Конечно, мир знает немало личностей (Наполеон, Черчилль, Тесла), которые спали по 4 часа в сутки и всё успевали. Но это не чудеса тайм-менеджмента, а индивидуальная особенность организма, которая присуща далеко не каждому.

Сколько часов вы проспите, может значительно улучшить или снизить качество вашей жизни. Основатель школы и диетолог Андрей Невский у себя в Инстаграм рассказал, сколько нужно спать для восстановления сил.

Сколько часов нужно спать

Здоровая продолжительность сна – от 7,5 до 9 часов. У пожилых людей нижняя граница снижается до 6 часов. Спать меньше так же опасно, как и спать больше. Некоторые редкие индивидуумы могут позволить себе 4 – 6 часов сна без вреда для здоровья. Но это исключение из правила, и не стоит ориентироваться на нескольких известных гениев.

Почему спать меньше или больше нормы – вредно

Недосып снижает концентрацию, повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний, грозит депрессией и нервными расстройствами. А ещё провоцирует переедание и ожирение.

Регулярный пересып же замедляет обмен веществ и тоже угрожает сердечно-сосудистой системе. Андрей Невский приводит статистику, у тех, кто долго спит, риск преждевременно умереть выше на 30%, чем у тех, кто вписывается в норму продолжительности сна,

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Когда надо ложиться

Лучше перебираться в постель не позднее 23:00. В темноте вырабатывается мелатонин, которых запускает все восстановительные процессы.

Можно ли досыпать норму днем

По словам эксперта, можно, но не более 20 – 30 минут в промежутке с 13:00 до 15:00. Такой неглубокий сон поможет взбодриться, но не "размякнуть".

Что поможет заснуть

Вечерняя тренировка, сытый желудок, ванная и режим – это то, что отлично помогает расслабиться и быстрее уснуть. Перед сном откажитесь от алкоголя и гаджетов. А кофе исключите из рациона за 6 часов до сна.

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Ранее фитнес-тренер Кирилл Торос подготовил для своих подписчиков показал комплекс упражнений для пресса, который поможет быстро, эффективно, а, главное, безболезненно попрощаться с жиром на животе в домашних условиях.

сон
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