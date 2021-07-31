Как убрать живот без утомительных скручиваний: 4 взрывные упражнения на пресс

Простые, но очень эффективные, они заставят работать каждую вашу мышцу.
Наверняка вы, как и многие из нас, каждый год обещаете себе сначала похудеть к лету, чтобы выглядеть эффектно на пляже, а потом начинаете квест по похудению к Новому году. Если вы до сих пор не заполучила пресловутые кубики, то пора начинать, ведь убрать живот на самом деле не так уж и сложно.
Фитнес-тренер Кирилл Торос подготовил для своих подписчиков показал комплекс упражнений для пресса, который поможет быстро, эффективно, а, главное, безболезненно попрощаться с жиром на животе в домашних условиях.
Как убрать живот дома: 4 взрывные упражнения на пресс
- Махи руками в стороны в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;
- Скручивания в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;
- Гребля в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;
- Одновременный подъем корпуса и ног: 14 – 16 повторений.
Краткий гайд по выполнению упражнений
- Выполняйте упражнения одно за другим;
- Выдох делайте во время усилия;
- Количество подходов – 3
- Отдых между подходами – 30 секунд.
Советы от тренера. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее. Контролируйте положение поясницы, если она будет неплотно прижата к полу, то могут появиться болевые ощущения.
Ранее спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться.