Как убрать живот без утомительных скручиваний: 4 взрывные упражнения на пресс

Как убрать живот дома / Pixabay

Наверняка вы, как и многие из нас, каждый год обещаете себе сначала похудеть к лету, чтобы выглядеть эффектно на пляже, а потом начинаете квест по похудению к Новому году. Если вы до сих пор не заполучила пресловутые кубики, то пора начинать, ведь убрать живот на самом деле не так уж и сложно.

Фитнес-тренер Кирилл Торос подготовил для своих подписчиков показал комплекс упражнений для пресса, который поможет быстро, эффективно, а, главное, безболезненно попрощаться с жиром на животе в домашних условиях.

Как убрать живот дома: 4 взрывные упражнения на пресс

Махи руками в стороны в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;

14 – 16 повторений; Скручивания в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;

14 – 16 повторений; Гребля в положении "лодочка": 14 – 16 повторений;

14 – 16 повторений; Одновременный подъем корпуса и ног: 14 – 16 повторений.

Краткий гайд по выполнению упражнений

Выполняйте упражнения одно за другим;

Выдох делайте во время усилия;

Количество подходов – 3

Отдых между подходами – 30 секунд.

Советы от тренера. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее. Контролируйте положение поясницы, если она будет неплотно прижата к полу, то могут появиться болевые ощущения.

Ранее спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова рассказала, чем опасен жир на животе и как от него избавиться.