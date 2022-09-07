Сколько будет стоить новый iPhone 14 и iPhone 14 Pro в Украине: цены и характеристики

iPhone 14 и 14 Pro / скриншот

7 сентября Apple официально представили новую линейку смартфонов iPhone 14 и 14 Pro.

Кроме новенького iPhone американская компания Apple представила новые "умные" часы.

Так, новые Apple Watch способен автоматически обнаруживать автомобильные аварии и мгновенно соединять с экстренными службами. Известно, что время работы батарейки не изменилось, однако добавлен режим низкого потребления для всех моделей после Series 4 – до 36 часов от полного заряда, 60 часов в специальном режиме.

Сколько стоит iPhone 14 и 14 Plus

Apple анонсировала iPhone 14 и 14 Plus, которые сохранили дизайн предыдущего поколения, включая "челку", где расположена селфи-камера и датчики Face ID.

Младшая модель имеет 6,1-дюймовый экран, а 14 Plus - 6,7-дюймовый. Также утверждается, что 14 Plus предлагает лучшую автономность среди всех iPhone.

Обе модели построены на прошлогоднем чипсете A15 Bionic, что необычно для Apple, которая всегда предлагает самые новые процессоры.

Качество фото при слабом освещении улучшилось на 49%, а ночной режим теперь в два раза быстрее.

Второй модуль на 12 мегапикселей TrueDepth отличается наличием автофокуса по всему периметру. Отдельно Apple утверждает, что режим записи видео получил улучшенную стабилизацию.

IPhone 14 будет поддерживать обмен экстренными сообщениями через спутниковую связь, если абонент находится вне зоны действия сотовой вышки. Данная функция называется Emergency SOS. Антенны могут подключаться к спутниковым частотам, при хорошей погоде и ясном небе отправка сообщений будет занимать не более 15 секунд.

Модели iPhone 14 для США будут поставляться без физического лотка для SIM-карты. Таким образом они полностью переходят на eSIM.

Цены на базовый iPhone 14

iPhone 14 от 799 долларов (29 200 гривен по курсу НБУ),

(29 200 гривен по курсу НБУ), 14 Plus от 899 долларов (32 900 гривен по курсу НБУ).

Сколько будет стоить iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Apple представила первый с 2017 года топовый iPhone без так называемой "челки". Теперь экран имеет вырез в форме "таблетки". По словам гендиректора компании Тима Кука, iPhone 14 Pro является самой инновационной профессиональной линейкой.

В смартфонах с экранами на 6,1 и 6,7 дюймов, помимо "таблетки" будет круглый вырез для селфи-камеры.

Датчик приближения теперь находится под дисплеем, а уведомления будут адаптироваться и перемещаться по "таблетке".

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