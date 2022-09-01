Новый iPhone 14: дата выхода, характеристики и сколько будет стоить

7 сентября компания Apple представит новый iPhone 14 / скриншот

Уже скоро "яблочный гигант" компания Apple представит свои новинки. Как ожидается, линейка новых смартфонов будет включать в себя четыре варианта: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max.

Когда презентация нового айфона 2022

Агенство Bloomberg писало, что презентация Apple осенью 2022 назначена на 14 сентября, однако подтверждение в пресс-службе компании не дали. 25 августа была названа официальная дата презентации — 7 сентября.

Продажи новых айфонов откроются через две недели после презентации новинок. Компания Apple планирует выпустить около 90 млн смартфонов в 2022 году.

Айфон 14 - дизайн

Форма новых смартфонов останется прежней - это будет прямоугольник с плоскими гранями и закругленными углами. Впрочем, будут и небольшие различия в дизайне: линейки Айфон 14 и Макс будут иметь тыльную стеклянную глянцевую панель, а модели Про и Про Макс — матовую.

Также любителям "яблочных" гаджетов вероятно предложат новые оттенки корпуса. Bloomberg сообщает, что в список стандартных цветов (графитовый, серебряный, золотой) добавят фиолетовый оттенок. А вот самый популярный цвет в 13-й линейке - синий - планируют убрать.

iPhone 14 будет представлен в новом фиолетовом оттенке / Фото Twitter

Предположительно, iPhone 14 Pro будет без "челки". Вместо нее будут два маленьких круглых выреза под датчики и фронтальную камеру. Возможно, такое же решение получит и модель Pro Max.

Айфон 14 - производительность

Среди новинок Apple в 2022 году не будет модели с экраном 5,4 дюйма. Зато компания представит базовую модель с экраном 6,7 дюйма.

В стандартной модификации IPhone 14 будет все тот же самый процессор A15, что и у его предшественника.

В версии Pro работу гаджета будет обеспечивать улучшенный чип. Также смартфон будет оснащен тремя камерами: 48-мегапиксельной широкоугольной, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и телеобъективом.

Также в Apple обещали выпустить уникальный тип зарядки для новой линейки смартфонов мощностью 30 Вт. Для того, чтобы заряжать устройство быстрее, потребуется приобрести специальный адаптер.

Инсайдеры сообщают, что Айфон 14 получит оперативную память на 2 Гб больше, чем у Айфон 13. В итоге объем ОЗУ составит 6 Гб. Объем встроенного хранилища останется на прежнем уровне и составит:

128 Гб;

256 Гб;

512 Гб;

1 Тб.

Плюс аналитики считают, что компания улучшит основную камеру. Ожидается, что вместо одного 12-мегапиксельного объектива установят мощную линзу на 48 Мп.

Сколько будет стоить айфон 14

Точной информации о том, во сколько покупателям обойдется новый айфон 14, на данный момент нет.

Предположительная цена iPhone 14 будет стартовать от $799. Также стоимость будет зависеть от желаемого объема памяти. Модель Max будет стоить от $899, Pro — от $1099, а за старшую линейку придется отдать от $1199.

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