Сказочный сиреневый маникюор – самый нежный маникюр весна 2022

Не успеем оглянуться, как окажемся на пороге долгожданной весны, поэтому самое время подобрать себе красивый маникюр. А если учесть то, что наши мысли порой способны на чудеса, то почему бы не попытаться приблизить теплую пору мечтами о нежных красках, которые разливаются на наших ногтях?!

Особого внимания грядущей весной заслуживает сиреневый маникюр, ведь этот оттенок – главный в 2022 году. В нашем материале Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 год можете подробнее узнать об этом оттенке и о том, с чем он наиболее удачно сочетается.

Это сказочный оттенок, который у каждого вызывает свои ассоциации. Кто-то сразу вспомнит пьянящий запах сирени, а для кого-то этот цвет – это фантастические поля лаванды. Есть и те, для кого сиреневый цвет – это сказочный летний закат. Как бы там ни было, этот цвет не оставляет никого равнодушным – не зря его называют символом зарождающейся любви.

Реклама

В основе сиреневого цвета бледно-розовый и фиолетовый, и перед ним устоять сложно. Кроме того, оттенков у сиреневого очень много, и ваша задача - выбрать тот, который подходит именно вам. Тут нужно слушать свое сердце – оно точно подскажет. И если в вашей душе возникнут приятные ощущения, то даже не сомневайтесь в том, что сиреневый маникюр весна 2022 – то, что вам нужно.

Весенний маникюр 2022 сиреневого цвета – на что обратить внимание

Сиреневый маникюр на весну 2022 с цветами

Весна – это, конечно же, цветы, и в эту пору мы с удовольствием рисуем их на ногтях. Можете щедро усыпать свои ногти первоцветами – ни намека на вульгарность не будет. Также можете сделать несколько ногтей белыми или бежевыми, и уже на них разместить цветочки, веточки или бутоны – получится очень эффектно и неповторимо.

Сиреневый маникюр весна 2022 / Instagram

Сиреневый маникюр омбре

Самый нежный маникюр 2022 – это без преувеличения сиреневый омбре. Это тот случай, когда все оттенки цвета гармонично сочетаются между собой, дополняя друг друга. И уже не имеет значения, украсите вы свои ногти какими-то цветами, или нет – в любом случае получите маленький шедевр на ногтях.

Сиреневый маникюр весна 2022 / Instagram

Сиреневый френч 2022

Если вы немного устали от классического французского маникюра, то сделайте вариант с сиреневой полоской — получится стильно и волшбено. Кроме того, сиреневый френч можно украсить рисунками весенних цветов. Также роскошным украшением может стать фольга, пудра и трафареты.

Сиреневый маникюр весна 2022 / Instagram

Вам может быть интересно: