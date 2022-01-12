Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 год

Иногда для того, чтобы выглядеть неотразимо, и идти в ногу с модой, нужно всего лишь выбрать вещь определенного цвета. Дело в том, что цвет – сильный, он чрезвычайно красноречивый, и он наполняет нашу жизнь особым смыслом.

Недавно Институт цвета Pantone объявил самый модный цвет на 2022 год. И победителем стал… энергичный оттенок с красно-фиолетовыми нотками Very Peri. Дословно он называется так – "барвинок голубой" или перванш. Цвет нового года без преувеличения можно назвать достойным преемником довольно скучного дуэта желтого и серого из 2021 года.

Как видим, мода 2022 взяла курс на творчество и вдохновение – каждая женщина в этом году сможет выделиться и выглядеть сногсшибательно. Не спешите говорить "Нет" - даже маленький аксессуар цвета голубого барвинка поднимет ваш образ на новый уровень и вознесет вас в ранг модницы.

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А если вы хотите в новом году начать свою жизнь с чистого листа, то цвет 2022 пантон вам всячески в этом будет способствовать - по словам психологов, обычно сиреневые и барвинковые оттенки в гардеробе выбирают люди, которые начинают новый этап в жизни, карьере, отношениях.

Модный цвет 2022 в одежде будет особенно ярко выражен весной и летом. Хотя уже даже сегодня вы можете начинать носить одежду цвета барвинка. В любом случае, теперь вы знаете, на что обращать внимание, когда в следующий раз соберетесь обновить свой гардероб.

Главный цвет 2022 года / Instagram

Главный цвет 2022 года лучше всего сочетается со всеми оттенками сиреневого и фиолетово-синего. Кроме того, очень красиво сочетается фиолетово-синий цвет с зеленым — перед таким дуэтом просто невозможно устоять.

А если вам больше по душе мягкие оттенки, тогда настоящей находкой для вас станет пастельная версия Very Peri. Для создания легкого образа сочетайте цвет "барвинок" с белым.

В этом сюжете знаменитый украинский дизайнер Андре Тан рассказывает о том, с какими цветами комбинировать и как носить главный цвет 2022:

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