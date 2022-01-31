Сказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливой

Гороскоп на февраль 2022 - топ-3 везунчика 22 февраля / depositphotos.com/

Зеркальная дата 22.02.2022 - один из самых энергетически мощных дней столетия. Такой "заряженный" день не пройдет бесследно для многих представителей зодиакального круга. Однако только трем принесет больше всего счастья.

О том, какие зеркальные даты нас ждут в этом году и когда можно загадывать желания, читайте в материале: Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желаний.

Астрологи назвали знаки зодиакального круга, которые 22 февраля ощутят на себе поддержку высших сил. Они смогут укрепить свое финансовое положение или встретить человека, с которым захочется связать свою судьбу.

Дева

Трудолюбивые и целеустремленные Девы не привыкли отлынивать от работы и добиваться желаемого собственными усилиями. 22 февраля у представителей земного знака появится шанс пересмотреть свои приоритеты, и разобраться, в каком направлении им двигаться. Рассмотрите предложения, некоторые из весьма выгодные. В этот день на вашу голову могут свалиться неожиданные подарки и приятнее сюрпризы. Сегодня судьба не поскупится на щедрые дары.

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Весы

Представители знака стихии воздуха могут встретить важного человека, который поделит жизнь на до и после. Не исключено, что вы воспылаете к избраннику сильными чувствами, однако их нужно проверить временем. Не стоит торопить события, присмотритесь к человеку получше. Этот год станет для Весов одним из самых лучших для поиска второй половинки. Вы сможете обрести счастье в личной жизни.

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Водолей

Артистичные неординарные Водолеи в этот день смогут определиться со своими истинными желаниями и правильно расставить приоритеты. Вы сможете почувствовать себя свободными и окрыленными. Стоит ожидать хороших новостей, которые смогут кардинально изменить ход событий. Это может быть и смена места работы, так и переезд, и счастливое совпадение, которое поможет воплотить ваши мечты в реальность.

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