Сказочная удача и большие перемены: 3 знакам зодиака невероятно повезет в год Черного Кролика

Гороскоп на 2023 год / ua.depositphotos.com/

Для трех представителей зодиакального круга следующий 2023 – год Черного Кролика станет временем большой удачи. Они смогут воплотить свои заветные желания и укрепить материальное положение.

О том, как встречать наступающий год, чтобы привлечь удачу, читайте в материале: 2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые смогут заручиться покровительством активного и деятельного Кролика.

Вступят в период белой полосы

С начала 2023 года представителей воздушного знака могут подстерегать трудности, и даже серьезные испытания судьбы. Однако уже с февраля в жизни Близнецов начнется белая полоса. Под покровительством Кролика и ждет спокойный год, наполненный счастливыми событиями. Перемены коснутся личной жизни знака. Свободные смогут встретить человека, с которым захотят связать свою судьбу, а те кто в браке могут порадоваться новости о пополнении в семействе.

Реализуют свои амбиции

2023 год принесет представителям знака стихии воды несколько кардинальных перемен. Не исключено, что вам доведется сменить место работы на более привлекательную. Это поможет вам реализовать свои амбиции и укрепить финансовое благосостояние. Возможно, вы почувствуете, что готовы развивать свой собственный бизнес. Успех Скорпионам принесут занятия, связанные с творчеством. Свободных Скорпионов ждет год романтики и флирта.

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Совершат долгожданные покупки

В год Черного Водяного Кролика повезет и Стрельцам. Вы сможете помириться с дорогими сердцу людьми и поймете ценность родственных связей. Вас ждет год, наполненный яркими эмоциями и впечатлениями. Не исключено, что вас ждет незабываемое путешествие. Возможно, вы примете решение т переезде в другую страну или покупке недвижимости. Вас будут ждать приятные хлопоты по обустройству жилища. В личной жизни возможны приятные перемены – свадьба или рождение ребенка.

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