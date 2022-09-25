Сказочная удача и большие перемены: 3 знакам зодиака невероятно повезет в год Черного Кролика

Три знака зодиака смогут достичь запланированного в год Кролика.
Для трех представителей зодиакального круга следующий 2023 – год Черного Кролика станет временем большой удачи. Они смогут воплотить свои заветные желания и укрепить материальное положение.
О том, как встречать наступающий год, чтобы привлечь удачу, читайте в материале: 2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить.
Астрологи назвали три знака зодиака, которые смогут заручиться покровительством активного и деятельного Кролика.
Вступят в период белой полосы
С начала 2023 года представителей воздушного знака могут подстерегать трудности, и даже серьезные испытания судьбы. Однако уже с февраля в жизни Близнецов начнется белая полоса. Под покровительством Кролика и ждет спокойный год, наполненный счастливыми событиями. Перемены коснутся личной жизни знака. Свободные смогут встретить человека, с которым захотят связать свою судьбу, а те кто в браке могут порадоваться новости о пополнении в семействе.
Реализуют свои амбиции
2023 год принесет представителям знака стихии воды несколько кардинальных перемен. Не исключено, что вам доведется сменить место работы на более привлекательную. Это поможет вам реализовать свои амбиции и укрепить финансовое благосостояние. Возможно, вы почувствуете, что готовы развивать свой собственный бизнес. Успех Скорпионам принесут занятия, связанные с творчеством. Свободных Скорпионов ждет год романтики и флирта.
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Совершат долгожданные покупки
В год Черного Водяного Кролика повезет и Стрельцам. Вы сможете помириться с дорогими сердцу людьми и поймете ценность родственных связей. Вас ждет год, наполненный яркими эмоциями и впечатлениями. Не исключено, что вас ждет незабываемое путешествие. Возможно, вы примете решение т переезде в другую страну или покупке недвижимости. Вас будут ждать приятные хлопоты по обустройству жилища. В личной жизни возможны приятные перемены – свадьба или рождение ребенка.
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