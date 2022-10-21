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Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

21 октября 2022, 19:28

Четыре знака зодиака смогут заручиться благосклонностью Купидона.

Гороскоп 2023
Гороскоп на 2023 год - 4 знака будут счастливы в любви / ua.depositphotos.com

Четыре представителя зодиакального круга найдут свое счастье в любви в наступающем году. Они смогут встретить человека, с которым захотят построить крепкие отношения и связать свою судьбу.

О том какое животное китайского гороскопа возьмет бразды правления в свои руки в наступающем году, и как его задобрить, читайте в материале: 2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить.

Астрологи назвали четыре знака гороскопа, которым в следующем году удастся завоевать расположение Купидона. Для них это будет время романтики, новых знакомств и любви.

Решительные действия

В год Черного Кролика представители земного знака зодиака созреют к серьезным отношениям. Свободным Тельцам захочется испытать это нежное чувство, а те, кто в паре будут настроены на решительные шаги. Не исключено предложение руки и сердца или рождение ребенка – изменения в личной жизни будут по-настоящему серьезные.

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Скорое замужество

Люди огненного знака также смогут встретить человека, который заставит бурлить кровь. Это может произойти уже в первой половине года. Для тех кто уже в отношениях идеальным периодом для заключения брака может стать весна. Первая половина марта станет особо удачным временем.

Романтика и флирт

Весам звезды подарят много возможностей для встреч с новыми людьми и интересного общения. Ваши обаяние и шарм позволят очаровать поклонников. Романтика и безобидный флирт могут перерасти в крепкие серьезные отношения. Многие могут задуматься о создании семейного гнездышка, однако не стоит торопиться с решениями, прислушайтесь к внутреннему голосу, интуиция укажет правильный путь.

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Важные знаки

Стрельцам, в поисках своей второй половинки стоит быть внимательными к подсказкам судьбы. В любой незначительной мелочи может скрываться важное послание. Вас ждут увлекательное общение и новые знакомства, которые могут иметь самое неожиданное продолжение. Наиболее благоприятный период для замужества в первой половине года.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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