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Скандальное издание Kyiv Post вновь откроют, журналисты жалуются на собственника

12 ноября 2021, 22:57

Издание Kyiv Post вскоре возобновит свою работу после скандального закрытия, журналисты не были уволены и могут вернуться к работе.

Издание вновь возобновит свою работу

Издание Kyiv Post вскоре возобновит свою работу после скандального закрытия - по словам владельца СМИ Аднана Кивана, журналисты не были уволены из издания и могут вернуться к работе.

"Kyiv Post в ближайшие дни возобновит свою работу. Kyiv Post скоро откроется, будет больше и лучше. Будет больше справедливости, не будет ничего плохого, но будет жестко и правильно", - сообщил Киван в комментарии Свободы слова Савика Шустера.

Он отметил, что не знает, останется ли журналистский коллектив издания таким, каким был до закрытия.

"Журналисты не уволены. Я предложил нового менеджера. Они сначала сказали да, потом сказали нет. Кто хочет, пусть продолжает работу, кто не хочет - его право. Как в любом издании во всем мире. Журналисты не уволены, у них есть право остаться", - пояснил владелец KyivPost.

Что говорит бывшая редакция Kyiv Post

В то же время представитель редакции Kyiv Post Алексей Сорокин рассказал, что о закрытии издания коллектив не предупреждали и сообщили уже постфактум, когда журналисты пришли утром на работу.

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"В понедельник мы пришли на работу, и нам сказали, что все сотрудники уволены, а работа издания приостановлена. Учитывая, что мы еще неделю назад планировали расширение, мы связываем остановку проекта и увольнение сотрудников, как попытку "убить" независимый Kyiv Post", - сказал он.

Кроме того, по словам Сорокина, коллективу действительно предложили вернуться в Kyiv Post, но после того, как на закрытие издания негативно отреагировали политики и дипломаты.

"Нам предложили вернуться. Но мы этого делать не будем. Мы не уверены, что данный проект будет независимым от собственника", - отметил журналист.

Ранее Главред писал о том, чтовладелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван объявил, что газета немедленно закрывается "на короткое время".

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