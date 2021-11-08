Издание Kyiv Post объявило о закрытии, коллектив негодует

Популярное издание заявило о закрытии

Владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван объявил, что газета немедленно закрывается "на короткое время", говорится в заявлении, размещенном на сайте издания Kyiv Post.

"Однажды мы надеемся снова открыть газету больше и лучше. Я благодарю всю команду Kyiv Post и Брайана Боннера за его службу Украине и независимой журналистике в течение последних 25 лет", - цитирует издание заявление Кивана.

Кроме того, главный редактор издания Брайан Боннер заявил о намерениях уйти на пенсию после закрытия Kyiv Post.

В то же время уже бывший коллектив издания Kyiv Post заявил, что журналистов якобы поставили сегодня перед фактом того, чтобы они уже не работают в газете.

"Утром 8 ноября сотрудники Kyiv Post пришли на работу, где узнали, что они уволены. Еще три недели назад владелец Kyiv Post заявлял, что имеет другие планы - расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания", - говорится в заявлении коллектива, которое распространила журналист Анна Миронюк.

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Накануне, как отмечают в коллективе, руководство издания назначило на руководящую должность связанного с Киваном человека, что журналисты расценили как вмешательство в редакционную политику.

"Попытка коллектива сохранить независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца. Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой", - добавили журналисты.

Ранее Главред писал о том, что австрийское издание Der Standard опубликовало статью, использовав термин "гражданская война" для описания конфликта на Донбассе, хотя на самом деле речь идет об агрессии России против Украины.

На скандальный инцидент отреагировал Посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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