Ситуация на границе с Россией остается наряженной - Шмыгаль

Шмыгаль высказался о ситуации на границе с Россией / УНИАН

Ситуация на российско-украинской границе в данный момент остается очень напряженной из-за перемещения большого количества российских войск, но признаков наступления пока что нет, говорится в заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интревью изданию Радио Свобода.

"Перемещения значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры и все спецслужбы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", - сказал в интервью "Радио Свобода" Шмыгаль.

Премьер заверил, что украинские Вооруженные силы и разведка следят за ситуацией на и каждый день передают информацию руководству страны.

"Мы каждый день получаем информацию. Мы также в координации с нашими зарубежными партнерами", - уточнил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что Украина уже 7 лет ведет тяжелую войну на востоке страны и часть ее территории - Крым - оккупирована Россией.

"Все эти угрозы реализовались в Украине, но по активизации или неактивизации военных действий, это уже вопросы наших военных и разведки, и мы эти вопросы контролируем", - заверил премьер-министр.