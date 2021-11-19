Агрессия Росссии: в Минобороны указали на несколько фронтов

Алексей Резников высказался об агрессии России / УНИАН

Путинская Россия специально дестабилизирует ситуацию в нашей стране сразу по нескольким фронтам - в первую очередь на информационном и дипломатическом, заявил министр обороны Алексей Резников во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне, передает РБК-Украина.

По его словам, Москва прибегает к информационным атакам и провокациям, направленным на панику, с целью дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

"И как бонус - дестабилизация в Европе. Еще один фактор - это скопление вооружений у нашей границы для наращивания этого сигнала страха. Наша разведка анализирует это уже восьмой год. Тактика очень проста: проводятся военные учения, свозят технику и людей, учения завершаются, люди возвращаются в места дислокации, а техника и вооружение остаются для будущего потенциального развертывания", - отметил Резников.

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Он подчеркнул, что еще один фронт - это дипломатический.

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"То есть создание напряжения устами российских дипломатов в тех странах, где они находятся, тиражирование нарратива, что якобы Украина нарушает минские договоренности. То есть закладывание оснований для какой-либо возможной реакции", - добавил Резников.

Новый ультиматум Путина по Донбассу

Российский президент Владимир Путин 15 ноября подписал указ о поручении Кабмину в 30-дневный срок узаконить торговлю с оккупированными районами Донбасса. В частности, он поручил правительству признать на официальном уровне сертификаты товаров и услуг, которые произведены под эгидой так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Согласно указу, РФ обеспечит таким товарам доступ к государственным закупкам и приравняет их к российским. Квоты на перемещение продукции через границу захваченного Донбасса и России также должны убрать. На товары не будут распространяться антиукраинские санкции Москвы.

Как подчеркивается в документе, указ Путина по ОРДЛО будет действовать до тех пор, пока не состоится полноценное урегулирование военного конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений.

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что шаг Путина – это выход России на новый этап гибридной войны против Украины и Запада. Такие меры являются нарушением договоренностей в минском процессе и нормандском формате.

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