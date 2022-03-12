Си Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - Сорос

Путин и Си Цзиньпин вели переговоры перед войной в Украине / Reuters

Президент КНР Си Цзиньпин дал карт-бланш президенту РФ Владимиру Путину на вторжение в Украину. Об этом пишет филантроп Джордж Сорос.

По его словам, вторжению 24 февраля предшествовала длительная встреча между Путиным и Си Цзиньпином, после которой они обнародовали тщательно подготовленный документ размером пять тысяч слов, в котором объявлялось о тесном партнерстве между двумя странами".

Сорос считает, что данный документ сильнее любого договора, поэтому он требовал проведения детальных переговоров. Причем заранее.

"Я был удивлен, что Си явно дает Путину карт-бланш на вторжение и развязывание войны против Украины... Путин же, заручившись поддержкой Си, занялся осуществлением мечты всей своей жизни с невероятной жестокостью. Вскоре Путину исполнится 70 лет, и он чувствует, что, если хочет оставить след в российской истории, ему надо действовать либо сейчас, либо никогда. Но у него извращенная концепция роли России в мире. Судя по всему, он верит, что русскому народу нужен царь, за которым он будет слепо идти. Это прямая противоположность демократическому обществу, и эта концепция искажает русскую "душу", эмоциональную до сентиментальности", - пишет Сорос.

Также он считает, что спустя некоторое время глава КНР осознал, что Путин "сорвался с катушек", и 8 марта позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с заявой, что поддерживает их миротворческие усилия.

Стоит подчеркнуть, что Сорос назвал нападение России на Украину 24 февраля началом третьей мировой войны, которая "потенциально может уничтожить нашу цивилизацию, и можно только надеяться, что Путин и Си будут отстранены от власти к этому моменту".

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