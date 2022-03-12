Когда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализа

Майкл Кофман о войне в Украине / voanews.com

Украина может победить Россию, но это случится не скоро. Сроки победы зависят от получения боевых самолетов и средств ПВО. А тем временем российские оккупанты ужесточат бомбежки мирных кварталов и будут пытаться окружить Киев.

Цитаты выступления Майкла Кофмана, военного эксперта CNA (Center for Naval Analyses/Центр военно-морского анализа) 9-го марта в Институте Кеннана приводит Голос Америки.

По его словам, несмотря на провал первоначальных планов РФ по оккупации Украины, худшее еще впереди.

"Первоначальные военные планы Кремля в Украине провалились, и они была обречены на неудачу, потому что основывались на допущениях, имевших мало отношения к реальности. В реальности Россия "разбила себе нос" - понесла значительные потери в начале войны, не достигла первоначального оперативного успеха и получила худшие из всех возможных санкций", - считает Кофман.

Однако, провалив первоначальный блицкриг по смене власти, теперь РФ пытается реорганизовать кампанию в стандартную общевойсковую операцию.

"В итоге российские части значительно продвинулись вперед, особенно на юге, где скорость продвижения была довольно высокой. В последние дни добились и некоторого прогресса в районе Киева, неуклонно окружая его. Русские собираются окружить город и затем штурмовать его по частям. Они вернулись к интенсивному использованию огневой мощи, ведь российская армия во многом являются именно артиллерийской армией", - добавил эксперт.

Кофман считает, что армия РФ обычно использует усиленную огневую мощь, когда вступает в боевые действия в городах.

"Это трагично, но я не удивлен тем, что вижу. И я ожидаю, что дальше будет только хуже. На протяжении всей войны, особенно на второй неделе, мы видим также усиление использования авиации, также в городских районах. И вы видите, какие разрушения сопровождают это", - сказал он.

На вопрос, добьются ли русские хотя бы тактического успеха? К примеру, возьмут ли Киев? Кофман ответил, что это сильно зависит от наличия оружия в Украине.

"А это в первую очередь боевые самолеты, средства ПВО. И это важно не только тактически: от военных результатов зависит, насколько существенно Москва снизит планку первоначальных политических запросов на будущих переговорах", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, Украина может победить Россию, но война еще далека от завершения.

"Пока мы гораздо ближе к ее началу. Российские вооруженные силы понесли значительные потери, в ближайшие недели их боевой потенциал будут истощен, и им потребуется оперативная пауза. Но это не положит конец войне: прекращение огня часто используется для перевооружения, реорганизации и пополнения запасов. Мы в самой первой фазе войны, а она будет продолжаться какое-то время, и, вероятно, будет становиться все более жестокой. Худшее, вероятно, еще впереди - особенно с точки зрения осады городов и уличных боев", - подытожил эксперт.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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