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Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины

28 июня 2021, 07:10

Главред собрал прикольные идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках.

Как поздравить с Днем Конституции Украины.

Каждый год 28 июня - это праздник в Украине. Наша страна отмечает "день рождения" главного документа государства: именно 28 июня в 1996 году Рада приняла первую Конституцию независимой Украины.

В 2021 году этот праздник выпал на понедельник. Благодаря этому у украинцев три выходных подряд. Мы уже писали о том, как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021.

На этот раз Главред собрал прикольные идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках.

Поздравления с Днем Конституции Украины: прикольные смс и стихи

4 смс - 216 символов:

Главный закон Украины рожден

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Именно в этот денек,

И пусть он будет и осужден —

Многим уж он помог.

И поздравок в Конституции день

Пусть над страной прозвучит,

Даже певице пусть будет не лень

Под музыку сердце лечить.

***

4 смс - 224 символа:

Конституция Украины

Отмечает сегодня свой день,

Поздравок, как нас и просили,

Нам составить сегодня не лень.

И неважно, что кто-то не знает,

Что такое конституция,

Главное — что мы понимаем,

Без нее нам в стране жить нельзя.

***

Сегодня праздник, пусть официозный,

И нет желанья водку пить…

Захочет кто-то мне налить,

Скажу ему свой тост серьезный:

"Нет Конституции – и нет страны,

А без страны и мы кому нужны?!

Ну, а без нас не будет и законов, —

Так выпьем за себя и всех знакомых!"

В обед я подниму бокал вина

Во здравицу себе и всем знакомым…

Опорожню его до дна:

"Да будет нам страна надежным домом"!

Тебе уже давно пора вставать,

Чтобы мою идею поддержать!

Пусть нет желания и ты одна:

"За Конституцию, до дна"!

Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины-2018

***

Сегодня день рожденья

У книги самой главной.

В ней все права записаны

Корректно, кратко, складно.

Давайте же отпразднуем

Без лишних возлияний

Законов объявление

И дату их создания.

Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины в прозе

Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

***

Поздравляю от души с Днем Конституции. Желаю вагон оптимизма, море позитива и океан радости! Пусть жизнь будет стабильной и безопасной. Желаю хорошо знать свои права и не боится их отстаивать! С праздником!

***

С Днем Конституции! Основной закон нашего государства — путеводная звезда в сложном мире человеческих взаимоотношений, нужд и потребностей. Пусть же каждый из нас свято чтит те ключевые моменты, которые в ней заложены. Верит в каждый пункт, понимает степень своей ответственности перед потомками за построение справедливого общества здесь и сейчас.

Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины-2018

***

Дорогие соотечественники! Хочу поздравить вас с большим праздником — Днем Конституции Украины. Именно в этот день был принят основной закон нашей державы, который закрепляет интересы каждого гражданина и является фундаментом демократического развития украинского общества. Остается только пожелать всем вам жить в соответствии с этим законом, а не преступать его!

Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины-2018

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