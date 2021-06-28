Главред собрал прикольные идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках.
Каждый год 28 июня - это праздник в Украине. Наша страна отмечает "день рождения" главного документа государства: именно 28 июня в 1996 году Рада приняла первую Конституцию независимой Украины.
В 2021 году этот праздник выпал на понедельник. Благодаря этому у украинцев три выходных подряд. Мы уже писали о том, как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021.
На этот раз Главред собрал прикольные идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках.
Поздравления с Днем Конституции Украины: прикольные смс и стихи
4 смс - 216 символов:
Главный закон Украины рожден
Именно в этот денек,
И пусть он будет и осужден —
Многим уж он помог.
И поздравок в Конституции день
Пусть над страной прозвучит,
Даже певице пусть будет не лень
Под музыку сердце лечить.
***
4 смс - 224 символа:
Конституция Украины
Отмечает сегодня свой день,
Поздравок, как нас и просили,
Нам составить сегодня не лень.
И неважно, что кто-то не знает,
Что такое конституция,
Главное — что мы понимаем,
Без нее нам в стране жить нельзя.
***
Сегодня праздник, пусть официозный,
И нет желанья водку пить…
Захочет кто-то мне налить,
Скажу ему свой тост серьезный:
"Нет Конституции – и нет страны,
А без страны и мы кому нужны?!
Ну, а без нас не будет и законов, —
Так выпьем за себя и всех знакомых!"
В обед я подниму бокал вина
Во здравицу себе и всем знакомым…
Опорожню его до дна:
"Да будет нам страна надежным домом"!
Тебе уже давно пора вставать,
Чтобы мою идею поддержать!
Пусть нет желания и ты одна:
"За Конституцию, до дна"!
***
Сегодня день рожденья
У книги самой главной.
В ней все права записаны
Корректно, кратко, складно.
Давайте же отпразднуем
Без лишних возлияний
Законов объявление
И дату их создания.
Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины в прозе
Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.
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Поздравляю от души с Днем Конституции. Желаю вагон оптимизма, море позитива и океан радости! Пусть жизнь будет стабильной и безопасной. Желаю хорошо знать свои права и не боится их отстаивать! С праздником!
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С Днем Конституции! Основной закон нашего государства — путеводная звезда в сложном мире человеческих взаимоотношений, нужд и потребностей. Пусть же каждый из нас свято чтит те ключевые моменты, которые в ней заложены. Верит в каждый пункт, понимает степень своей ответственности перед потомками за построение справедливого общества здесь и сейчас.
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Дорогие соотечественники! Хочу поздравить вас с большим праздником — Днем Конституции Украины. Именно в этот день был принят основной закон нашей державы, который закрепляет интересы каждого гражданина и является фундаментом демократического развития украинского общества. Остается только пожелать всем вам жить в соответствии с этим законом, а не преступать его!