Штопор не понадобится: 4 простейших способа открыть бутылку вина

Мы собрали 4 самых популярных и простых способов, которые помогут вам открыть бутылку без штопора.

4 простейших способа открыть бутылку вина без штопора / скриншот YouTube

Находясь дома или в гостях часто возникает проблема с открытием бутылки вина или коньяка без штопора. Тогда на помощь придут подручные средства.

Мы собрали 4 самых популярных и простых способов, которые помогут вам открыть бутылку без штопора.

Пробку можно не доставать

Этот элементарный метод существует уже давно - пробку от вина можно просто протолкнуть внутрь бутылки и наслаждаться напитком. Для этого сначала нужно сделать отверстие в пробке, чтобы спустить воздух. Далее - дело техники. Проткнуть пробку внутрь бутылки можно любым удобным для вас "инструментом", который можно найти под рукой.

Саморез и плоскогубцы

Если вам не нравится пробка, которая болтается в бутылки, то ее можно достать. Сымитировать штопор можно при помощи обычного самореза, который нужно ввинтить в пробку, а потом достать вместе с ней.

Стена и полотенце

"Варварский" способ открыть бутылку вина. Обмотайте нижнюю часть бутылки полотенцем и стучите донышком об стену до тех пор, пока пробка не вылетит сама. Тут главное не перестараться и не разбить бутылку.

Нагреваем бутылку

Чтобы вытащить пробку, нужно слегка нагреть горлышко бутылки. Под воздействием тепла она будет постепенно подниматься наверх, пока не вылетит полностью.

Для этого нужна глубокая кастрюля, а на ее дно положите полотенце, на которое следует поставить бутылку. Погрузите ее в воду по горлышко и доведите жидкость до кипения. Воздух, находящийся внутри бутылки, расширится при нагревании и вытолкнет пробку.

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