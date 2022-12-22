"Любовь в вине – огонь в огне": как варить глинтвейн правильно

Когда за окном сильные морозы, нет-нет, да и задашься вдруг вопросом "Как варить глинтвейн?" Главред детально отвечает на него.

Как варить глинтвейн правильно / фото https://ua.depositphotos.com

Как варить глинтвейн

Сперва немного истории. Глинтвейн —алкогольный напиток, который делается из вина, нагретого до 70-80 по шкале Цельсия, сахара и специй. Легенда гласит, что еще пару-тройку столетий назад на севере Германии люди любили смотреть на солнце и протягивать от сердца ладони за стаканами с нагретым вином –как правило, на всяких ярмарках и праздниках, которые проводились под открытым небом. Правда, достоверно неизвестно, кто придумал добавлять в такие напитки еще и специи. Впрочем, это уже и не так важно.

Как варить глинтвейн дома

Рецепт напитка, приготовленного дома на кухне, ничем не отличается от профессионального рецепта − за исключением того, что Вы вольны сами выбирать себе и вино, и прочие нужные для глинтвейна вещи.

Нужны:

вино красное сухое 750 мл;

100 млводы;

апельсин;

сахар – две столовые ложки;

палочка корицы;

имбирь молотый − чайная ложка;

гвоздика – минимум пять бутонов;

мускатный орех – четверть чайной ложки;

кардамон − три зернышка.

Несколько мелких советов – лучше всего брать недорогое красное сухое либо полусухое вино. Ну, или вино, которое по каким-то причинам не понравилось либо Вам, либо Вашим близким, либо Вашим гостям.

Еще − желательно использовать целые пряности. Поскольку молотые специи обычно делают глинтвейн мутным. И тогда его сложнее будет процедить. Далее − если не сможете найти корицу в палочках, то, в крайном случае, ее можно заменить на половину чайной ложки молотой. Аналогичную операцию можно сделать и с кардамоном.

Как делать глинтвейн

Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Апельсин моем.

В сотейник или небольшую кастрюлю складываем все специи, наливаем 100 мл воды и перемешиваем. Доводим до кипения, минуту кипятим, убираем с плиты и даем постоять 10 минут. Полученный отвар процеживаем через сито или марлю в отдельную миску. Прополаскиваем кастрюлю водой и переливаем в нее отвар. Нарезаем на тонкие кольца один апельсин.

В кастрюлю добавляем вино (750 мл), сахар (2 ст. ложки) и нарезанный апельсин, перемешиваем. Такое добавление апельсина — это один из вариантов. Вполне допустимо просто разрезать апельсин на две половины и выжать из него сок прямо в кастрюлю.

Нагреваем глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80°С. Кипятить вино не рекомендуется. Убираем с плиты. Оставляем настаиваться под закрытой крышкой 2-3 минуты, затем подаем в высоких прозрачных стаканах или керамических чашках, удерживающих тепло.

Безалкогольный глинтвейн

Для основы можете взять виноградный сок и вишневый сироп или наоборот - вишневый сок и виноградный сироп. Мед в глинтвейн добавлять необязательно.

Количество специй можете добавлять больше или меньше по вкусу. Если берете виноградный сок, то сироп можете использовать любой, не только вишневый. И наоборот.

Все фрукты тщательно вымойте. Не очищая от кожуры, нарежьте половинки яблока, апельсина, лайма и лимона ломтиками.

Затем в сотейник нужно выложить подготовленные фрукты, добавить палочки корицы, звездочки бадьян и бутоны гвоздики. Можете добавить больше те специи, вкус которых вам больше нравится. К примеру, больше палочек корицы или звездочек бадьяна. То же самое и с фруктами. Далее − влейте к фруктам виноградный сок и вишневый сироп.

Поставьте сотейник на медленный огонь, доведите содержимое кастрюльки до кипения и варите глинтвейн при слабом кипении 1-2 минуты.

Попробуйте глинтвейн на вкус и по вкусу добавьте меда.

Готовый глинтвейн можете сразу с фруктами перелить в кувшин или по стаканам.

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