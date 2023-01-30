glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Психуют и ссорятся на ровном месте: 3 самых несдержанных знака Зодиака

30 января 2023, 17:07
Несдержанность представителей зодиакального круга компенсируется тремя положительными качествами.
Какой знак самый вспыльчивый
Какой знак самый вспыльчивый / ua.depositphotos.com

Выяснять отношения, спорить и даже скандалить могут все, но есть три знака Зодиака, которые заводятся с полуоборота. Они потом сто раз пожалеют о сказанном в пылу, постараются загладить свою вину и извиниться. К числу самых "психованных" знаков Зодиака относятся только три из 12.

Главред предлагает узнать, какие знаки Зодиака никогда не изменятся "Цари упрямства и закостенелости: знаки Зодиака, которые никогда не меняются".

Какой знак самый вспыльчивый: Телец

На первом месте стоят люди, рожденные под этим созвездием. Их упрямству нет предела, а именно оно является основой для всех споров и конфликтов. Одновременно с этим Тельцы очень терпеливы. Если вы ищете ответ на вопрос, какой знак Зодиака самый вспыльчивый, то Тельцы доведены до предела. Они скандалят, когда ситуация накалена до белого каления и сдерживаться нет сил. Что бы ни сказал Телец во время конфликтной ситуации, он будет потом об этом очень сожалеть и попытается всячески загладить конфликт.

Какой знак самый вспыльчивый: Стрелец

Представители этого знака могут быть несдержанными, их эмоции выплеснутся через край, как только ситуация выйдет из-под контроля. При этом они не останавливаясь идут к намеченной цели. Один из самых психованных и вспыльчивых знаков Зодиака Стрелец может сам быть нарушителем спокойствия. Причиной этому может быть самая незначительная причина.

Такие нападки на окружающих расцениваются, как агрессивное поведение, но на самом деле это выброс негативных эмоций или механизм защиты своего пространства. Также достоинством Стрельцов является их способность сказать прямо о том, что они думают о ситуации, о собеседнике.

Какой знак самый вспыльчивый: Овен

Представителям этого знака сложно сдерживать эмоции, поэтому они часто являются инициаторами конфликтных ситуаций. Также Овны относятся к самым конфликтным знакам Зодиака еще и потому, что они не привыкли церемониться с окружающими, они не думают об эмоциях других людей. Также Овны будут спорить и доказывать свою правоту, если они неправы. Достоинством этих людей является их способность быстро забывать обо всех спорах. Они возвращаются к привычному общению практически сразу после ссоры. В общении с ними нужно просто подождать, пока они выпустят свой пыл и успокоятся.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно:

гороскоп Телец гороскоп Овен Стрелец гороскоп
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:27

"Мы точно знаем": в НАТО видят подготовку РФ к новому большому наступлению на Украину – Столтенберг

17:26

"Мы их ненавидим": аналитик объяснил, как поступать с "хорошими русскими"Видео

17:14

Опасные приёмы в макияже, которые сделают вас на 10 лет старше: как не превратиться в старухуВидео

17:07

Психуют и ссорятся на ровном месте: 3 самых несдержанных знака Зодиака

17:05

Совсем не фурия из преисподней: ТОП-5 женских имен, из которых получаются лучшие свекрови

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:52

Украину окутает снегопад: синоптик предупредила о настоящей зимеВидео

16:40

"Крым больше не будет украинским": президент Хорватии опозорился скандальным заявлением

16:17

В Украине будут по-новому продавать яйца: цены резко пойдут на спадВидео

16:14

В ФРГ определились, откуда перебросят в Украину роту танков LeopardВидео

Реклама
16:12

Промокли и замерзли ноги: что делать, чтобы не слечь с температурой

16:12

Таролог спрогнозировала, когда украинцам весной ждать больших боев

16:10

Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 январяВидео

16:07

Как отстирать кухонные полотенца до идеала: 3 способа, которые бесследно уничтожат жир и грязь

15:54

Выходка принца Гарри поставила королевский дворец на ушиВидео

15:44

"Звуки прилёта, ужас": под Белгородом гремят мощные взрывыВидео

15:31

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

15:24

"Нелепые просьбы": Шольц разозлился на политиков в Германии за призывы дать Украине истребителиВидео

15:11

Телеведущая Мила Еремеева рассказала, что сейчас происходит с Олегом ВинникомВидео

15:03

1xBet, пытавшийся выйти на рынок Украины, признан банкротом в Гааге из-за невыплат игрокам

14:58

"Начнут реальную бомбежку": астролог назвала самые опасные города на этой неделеВидео

Реклама
14:54

"Даже с химиотерапией умирают": врач рассказал о вероятном диагнозе ПутинаВидео

14:51

Россия скоро пойдет в наступление: оккупанты будут атаковать сразу две области - МусиенкоВидео

14:51

Воздушный пирог к чаю Райское наслаждение: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

14:26

Когда Украина получит F-16 и сколько их нужно, чтобы ВСУ наступали: Свитан сделал прогнозВидео

14:18

"Проявление истерии": эксперт развенчал позорный фейк РФ о танках Леопард для УкраиныВидео

14:08

Jerry Heil ответила, готова ли принять участие в шоу "Холостячка"

13:59

"Очень неудобная ситуация": Песков попытался оправдать Путина из-за угроз Джонсону ракетами

13:50

Умерла "Уэнздей Аддамс" из оригинального сериала - американская актриса Лиза ЛорингВидео

13:35

Загадка советских домов: почему в СССР зеркала вешали у потолка

13:30

Войска РФ торопятся с наступлением на Украину, в конце весны будет поздно – командующий ВС ЛитвыВидео

13:28

В Украине выдают повестки нового образца: что грозит за неявку в военкоматВидео

13:21

Польша готова передать Украине истребители F-16 – премьер-министр МоравецкийВидео

13:02

Служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар нарушил трехмесячное молчание - показал, как его изменила война

13:00

Гороскоп на завтра 31 января 2023: Близнецам – энергичность, Девам – покой, а Козерогам – работа

12:58

"Рухнет вся Россия": Кочетков объяснил, чего больше всего боятся в КремлеВидео

12:49

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала милые фото с их прогулкиВидео

12:48

ВСУ уничтожили бронемашину с шестью ФСБ-шниками: в живых остался только один разведчик

12:41

Путин "слил" военные объекты Ирана в обмен на лекарство от рака - СМИ

12:36

РФ есть чем наступать, "железа" хватает: эксперт дал тревожный прогнозВидео

12:10

Истребители Запада на голову выше российских "сушек": Свитан рассказал о боевом могуществе F-16Видео

Реклама
12:10

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

11:59

Пропагандистку НТВ изнасиловали, оператора избили: кадыровцы покуражились в МелитополеВидео

11:58

Гайдая хотят уволить с должности главы Луганской ОГА и отправить в Казахстан - СМИ

11:44

Украина не будет в безопасности, пока Крым в руках России - генерал Бен ХоджесВидео

11:32

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делатьВидео

11:28

Угроза массированной атаки ракетами и дронами: РФ готова нанести точечный ударВидео

11:24

Чистки в Кабмине: 8 министров могут остаться без должностей - СМИ

11:23

"Злая мумия из фильма ужасов": засушенную путинистку Долину гонят со сцены открытым текстом

11:11

Лужицы и кучки в тапках останутся в прошлом: как приучить кота к лотку и унитазу

11:02

Новая волна мобилизации для наступления на Украину: в разведке Британии раскрыли планы России

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять