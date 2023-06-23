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Шпилька, трубочка и ручка: как убрать косточки из вишен за секунды

Ангелина Подвысоцкая
23 июня 2023, 15:52 обновлено 23 июня, 16:16
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Женщина рассказала о 3 самых удобных способах, которые помогут моментально убрать косточки из вишен, не теряя её форму.
вишня
Как быстро очистить вишни от косточек / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В самом разгаре сезон летних ягод и фруктов. На деревьях уже созрела вишня и хозяйки думают, как же сберечь свой урожай, чтобы ягоды не испортились. Замораживание ягоды, добавление в выпечки или варенье - все это требует, чтобы вишня уже была очищена от косточек.

Конечно, если вам нужно всего несколько очищенных вишен, то это будет не трудно сделать. Но если вы хотите очистить от косточек килограмм и более, то нужно точно обратиться за помощью к опытным хозяйкам.

Женщина рассказала о трех невероятно простых способах, с помощью которых можно моментально очистить вишни от косточек. Вам не нужно покупать специальные приборы, все делается невероятно просто и быстро.

видео дня

1 способ

На помощь вам придет обычная булавка или шпилька для волос. Круглым кончиком нужно вставить булавку в вишню. Вам нужно подковырнуть косточку булавкой и вытянуть.

Косточка очень хорошо достается и лайфхак действительно работает. Шпилькой косточки убираются также, как и булавкой.

вишня
Как быстро очистить вишни от косточек / фото: скриншот из видео

2 способ

Еще одним невероятным лайфхаком станет использование обычной коктейльной трубочки-соломки. Вам нужно вставить трубочку и немного надавить на косточку.

Эта косточка сама вылезет из другой стороны вишни. Способ очень простой и помогает легко очистить много ягод. Соломку можно заменить длинной деревянной шпажкой. Однако обратите внимание на то, что шпажка тоньше трубочки и будет не так удобно.

вишня
Как быстро очистить вишни от косточек / фото: скриншот из видео

3 способ

Тут вам понадобится самая дешевая ручка. Ампулу нужно вынуть и оставить лишь пластиковую основу. Её стоит хорошенько промыть.

Ручку нужно вставить в вишню и выдавить косточку. Этот способ самый удобный.

вишня
Как быстро очистить вишни от косточек / фото: скриншот из видео

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