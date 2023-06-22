Для чего полезно есть вишню: как простая ягода улучшает сон

Вишня - универсальная и очень богатая ягода. Важно не упустить сезон и использовать ее полезные свойства на полную.

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Вишня - кладезь антиоксидантов. Фото Pixabay

Мало того, что вишня является восхитительным основным продуктом летнего сезона, эта косточковая ягода обладает невероятной питательной ценностью. Несмотря на то, что ягоды доступны круглый год, их собирают летом, независимо от того, откуда они родом.

Хотя вы можете быть знакомы только с одним сортом вишни, на самом деле существует несколько различных видов вишни, которые могут похвастаться впечатляющей пользой для здоровья. Какими бы разными они ни были на вкус, ягоды богаты антиоксидантами, такими как полифенолы, антоцианы и витамин С.

Если вы хотите включить в свой рацион больше этого богатого антиоксидантами фрукта, важно отметить, что, хотя свежая и замороженная вишня обладает многими полезными свойствами, сушеные сорта и вишневый сок часто содержат сахар, поэтому ищите несладкие варианты.

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Чем полезна замороженная вишня? Как минимум тем, что она не содержит сахара и сохранила свои антиоксиданты.

Итак, чем полезна вишня для здоровья:

1. Богата на антиоксиданты

Некоторые эксперты считают, что чем темнее цвет фрукта, тем выше уровень антиоксидантов. Вишни попадают в эту категорию; они получают свой темно-красный цвет из-за высокого уровня содержащихся в них антоцианов. Антоцианы являются антиоксидантами, которые имеют много преимуществ для здоровья, в том числе связаны со снижением риска сердечных заболеваний.

"Вишня богата антиоксидантами, которые, как считается, играют роль в предотвращении или замедлении клеточного повреждения, которое может открыть дверь для определенных заболеваний и состояний", — объясняет научный сотрудник Джулиана Норатто Стивенс.

Дополнительный бонус: вишня также богата антиоксидантом витамином С, который способствует выработке коллагена и, следовательно, полезен для здоровья кожи.

2. Может бороться с симптомами артрита и подагры

По словам исследователей из Министерства сельского хозяйства, которые рассмотрели 29 исследований, было показано, что как вишня, так и черешня уменьшают окислительный стресс и воспаление. Это хорошая новость для людей с воспалительными заболеваниями, такими как артрит и подагра.

Дополнительные исследования показали, что употребление вишневого сока может снизить уровень мочевой кислоты, что уменьшит количество приступов подагры.

3. Может помочь в восстановлении после упражнений

Вишня обладает противовоспалительными свойствами в дополнение к своим антиоксидантам. Исследования показывают, что комбинация этих двух факторов способствует восстановлению мышц после тренировки и облегчает боль.

4. Может улучшить сон

Для чего хорошо кушать вишню на ночь? Вишня — один из немногих фруктов, содержащих мелатонин — природный гормон, вырабатываемый нашим организмом, а также пищевую добавку, помогающую при бессоннице.

Вишня может помочь повысить естественный уровень мелатонина, а исследования показывают, что терпкий вишневый сок является эффективным средством от бессонницы. Также считается, что он помогает людям дольше спать из-за увеличения содержания триптофана.

5. Вишня - польза для сердца

Обзор многочисленных исследований показывает, что богатые антоцианами фрукты, такие как вишня, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они могут снижать уровень холестерина ЛПНП ("плохой") и повышать уровень холестерина ЛПВП ("хороший").

Вишня также содержит калий и минимальное количество натрия, а продукты, содержащие большее количество калия и меньшее количество натрия, могут снизить риск сердечных заболеваний за счет снижения артериального давления, согласно CDC.

6. Может снизить риск диабета 2 типа

Вишня считается пищей с низким гликемическим индексом, и она содержит клетчатку — оба фактора могут положительно влиять на уровень глюкозы в крови. Недавнее исследование показало, что потребление вишни связано со снижением риска метаболических нарушений, связанных с диабетом 2 типа.

Кроме того, это и есть ответ на вопрос: как вишня влияет на кишечник. Клетчатка регулирует работу кишечника и делает ее регулярной и правильной. У вишен есть суперспособность - проникать через пищеварительный тракт почти сразу после того, как вы их проглотили.

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