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Шикарное дерево простоит много лет: как выбрать хорошую искусственную елку

19 декабря 2022, 04:00
Выбранная качественная елка сможет украшать ваш дом годами, но нужно обращать внимание на важные вещи.
Новый год, новогодняя елка
Как выбрать хорошую искусственную елку / фото ua.depositphotos.com

Совсем скоро начнется празднование Нового года 2023 и к этому дню многие готовятся заранее. Одним из символов Нового года является елка.

Существует множество вариантов того, какое именно украшать дерево. Кто-то покупает живое срезанное дерево, кто-то украшает посаженную в землю елку. Отличным вариантом может оказаться покупка искусственного дерева.

Если вы решили приобрести себе искусственную елку, то необходимо обратить внимание на её качество. Ведь качественное дерево может прослужить годами.

На что обратить внимание при выборе елки

Лучше проверить качество елки еще в магазине. Необходимо провести рукой по стволу и ветка искусственного дерева. Если иголки остались на вашей руке, то лучше продолжить поиски, ведь такое дерево через несколько лет может оказаться "голым" из-за того, что все детали плохо прикреплены.

Обратите внимание на вес елки. Если дерево кажется вам слишком легким, то оно может не выдержать веса новогодних игрушек и завалиться в сторону. Также прочной должна быть и подставка, которая держит само дерево. Чаще всего используется пластиковая крестовина, но лучшим вариантом станет деревянная или железная. Если вы все же захотели купить пластиковую подставку, то выбирайте ту, которая выполнена из качественного и прочного материала.

Также нужно попробовать согнуть ветку. Если она достаточно гибкая и легко принимает предыдущее положение, на ней не остается заломов, то это хороший вариант.

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