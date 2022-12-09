Мужчины будут без ума: что подарить любимому на Новый год

Во время выбора подарка стоит обращать внимание на то, в какой сфере работает ваш мужчина, что он носит, какие у него хобби и увлечения.

Что подарить мужчине на Новый год / Коллаж фото pixabay

Новый год-2023 не за горами и пора задуматься о подарках. Кто-то уже придумал, что подарит своему любимому человеку, а кому-то до сих пор приходится ломать голову.

Если в качестве подарка для девушек на ум сразу приходят украшения, разные сертификаты в спа-центры или магазины косметики, плюшевые игрушки, косметика и много чего другого, то с мужчинами все выглядит как-то гораздо сложнее.

Девушкам может казаться, что у парня вроде бы как все есть, а дарить какие-то украшения нет смысла, так как он их не носит. Но мы решили разобраться, что же может обрадовать мужчин в качестве подарка.

В первую очередь лучше вспомнить, может ваш мужчина говорил вам, чтобы он хотел приобрести. Также нужно обратить внимание на хобби вашего любимого. Если он любит рыбалку, то модно подарить новые удочки, снасти. Если любит походы - палатку, набор со стульями и столом, спальный мешок или походный фонарь.

Что подарить мужчине на Новый год / pixabay

Если вы живете в Украине и страдаете от отключений света, то отличным вариантом станет хороший повербанк, фонарик, теплый плед или теплые носочки. Последний вариант, кстати, достаточно милый и будет согревать вашего мужчину каждый день.

Вам также стоит обратить внимание на сферу деятельности любимого. Хорошим подарком может стать новая рубашка, галстук/бабочка, запонки - если он работает в офисе и предпочитает классический стиль.

Если ничего из выше перечисленного не подходит, то задуматься о покупке новых наушников, всяких аксессуаров для гаджетов или компьютера/ноутбука, можно присмотреть хороший коврик для компьютерной мыши.

Вы можете присмотреть новый модный свитер или футболку. Также мужчине может понравиться качественное термобелье. Именно термобелье сможет согреть в холодные зимние дни и сможет заменить пижаму в холодные ночи.

Одним из не проигрышных вариантов может стать новый рюкзак, сумка, барсетка или сумка для ноубука. Выбор зависит от стиля вашего любимого и сферы деятельности.

Если ваш мужчина любит татуировки и хочет новую или задумывается о коррекции старой - подарите сертификат на услуги в тату салоне. Если он занимается спортом, можно подарить спортивный инвентарь, спортивное питание или абонемент на занятия в спортзале.

Вы также можете задуматься о подарке, который поможет провести вам время вместе - билеты в кино, сертификат на поход в спа-центр, квест-комнату или совместный романтический массаж. Одним из хороших вариантов подарка может стать настольная игра, которая сможет скрасить ваш совместный вечер и разбавить обстановку в кругу друзей.

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