Сейчас это особенно актуально: зачем люди кладут мокрую газету в холодильник

Зачем люди кладут мокрую газету в холодильник / скриншот YouTube

Из-за длительного отсутствия электроэнергии продукты в холодильнике могут испортиться. Если их вовремя не выбросить, то неприятного запаха не избежать.

Оказывается, скомканная намоченная газетная бумага является хорошим адсорбентом запахов. И абсолютно дешёвым.

Смачивать лучше всего из пульверизатора. Чтобы она не прилипала к решёткам, под неё нужно что-нибудь подкладывать. Работает этот способ медленно, но надёжно.

Как еще избавиться от неприятных запахов в холодильнике?

Лимон – универсальное средство, которое обладает обеззараживающими и бактерицидными свойствами. Он эффективно борется с жиром и оставляет приятный аромат. Для этого нужно сок половины лимона разбавить в литре воды и протереть все детали холодильника.

Перекись водорода не только незаменимое средство каждой аптечки, но и помощник на кухне. Приготовив раствор перекиси – 1 ч. л средства на литр воды – можно надолго забыть о проблеме посторонних запахов.

Нашатырь - еще одно аптечное средство, которое убьет любые неприятные запахи за считанные минуты. Чайную ложку нашатыря необходимо развести в литре воды и этим раствором тщательно промыть стенки холодильника и каждую деталь. Такая смесь точно "приведет в чувство" прибор.

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