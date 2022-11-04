Перед выходом из дома люди кладут монету в холодильник: в чем хитрость

Зачем кладут монету в холодильник / скриншот YouTube

Уезжая надолго из дома большинство из нас оставляет холодильник включенным, ведь в нем хранятся замороженные продукты. В нынешних реалиях электричество могут отключить в любой момент.

Если света нет долго, продукты в морозильнике разморозятся и испортятся. Затем, когда электричество появится, они снова заморозятся, а вы даже не будете догадываться, что есть их уже нельзя.

Существует способ достоверно узнать, не размораживалась ли еда в холодильнике, пока вас не было. Для этого понадобится чашка, вода и монетка.

Сначала налейте в чашку воды и полностью ее заморозьте. Затем сверху на лед положите монетку.

После возвращения из отпуска проверьте состояние монеты. Если она все так же лежит на поверхности льда - все в порядке, морозильная камера не размораживалась.

Если монета погрузилась в лед - значит, было отключение электричества, из-за чего содержимое морозилки оттаяло, а затем замерзло. Если монета оказалась на дне чашки - значит, электричества не было долго, и еда, которая в это время находилась в холодильнике, уже точно не пригодна к употреблению.

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