Ковровая лихорадка в СССР: зачем их массово вешали на стены

В советскую эпоху практически не существовало дома или квартиры, в которых не было бы ковра.

Зачем раньше вешали ковры на стены / соцсети

Сейчас фото с ковром на стене считается довольно смешным, но несколько десятков лет назад почти в каждой квартире красовался этот элемент интерьера.

Обычай застилать полы коврами, а также вешать ковры на стену характерен для многих народов, но во времена СССР был особенно популярным.

Дорого-богато

Ковры дворяне и помещики еще в царской России вешали на стену, чтобы отдать дань турецкой моде. Вешался ковер, на него две скрещенных янычарских сабли, пистолеты или ружье.

Ковры первоначально вешали только на стены, стелить ковер на стол или на пол не разрешался, для этого существовали своего рода половики. Люди в СССР также быстро смекнули, что плотные ковры заметно улучшают звукоизоляцию. А потому стали вешать их еще и на стены буквально в каждой комнате. Благо цена на средний ковер позволяла.

Замена обоям

Качество обоев в СССР оставляло желать лучшего, поэтому коврами завешивали дыры или потертости. Иные хитрецы пытались завесить большую часть стены, чтобы как можно меньше клеить, собственно, обоев.

Были в эпоху СССР и хорошие обои. Они производились на более качественной и прочной бумаге. Вот только приобрести их было ещё тяжелее, чем ковёр.

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