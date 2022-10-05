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Счастливчиков только четыре: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждет фантастический октябрь

5 октября 2022, 18:42

Новые знакомства, романтические отношения и дополнительный заработок нагрянут в жизнь некоторых знаков Зодиака.

гороскоп, деньги, любовь
Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков октября / pixabay.com

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков октября среди знаков Зодиака. В список попали только четыре представители зодиакального круга.

В интервью Главреду эксперт отметил, что их ждут новые знакомства, романтические отношения и дополнительный заработок.

Близнецы

Октябрь 2022-го для Близнецов пройдёт под знаком жирного плюса. Активность в этом месяце будет на высоте, однако не все дела будут получаться и не всегда. Дела не будут складываться идеально, и всё равно что-то будет не так. В любом случае, Близнецам кое к чему нужно будет вернуться или замедлиться в определенный момент, но ожидание не должно их смущать. Всё-таки будет серьёзная статичность планет, и Меркурий будет статичен в начале месяца, но разгонится во второй половине – именно в это время Близнецы будут иметь больший успех.

В любом случае, ожидание не должно смущать представителей знака. Всё, что ни делается – к лучшему.

Главное – не строить пока что далеко идущие планы, не ожидать от других людей слишком многого, а также помнить, что окружающие могут не соглашаться с Близнецами по каким-то вопросам, даже если им будет казаться, что они правы на все 100%.

Появится шанс завязать новые отношения, наладить свою личную жизнь и отношения с детьми. Если Близнецы одиноки, следует отправиться на поиски партнёра или просто человека, с которым будет легко и приятно общаться.

Приятные события месяца: новые знакомства, романтические отношения – личное обаяние привлечёт внимание противоположного пола.

Дева

Октябрь-2022 для Девы станет очень хорошим периодом. Венера и Меркурий будут в доме денег Девы, в Весах.

В ближайший месяц внимание Девы будет сосредоточено на карьере и деньгах, личных достижениях и целях. Поскольку Марс всё это время будет находиться в 10-м доме, а Венера и Меркурий в доме денег, Дева будет просто притягивать к себе деньги. Так что у нее есть все шансы озолотиться в этом месяце.

Если Дева будет лежать на диване, она просто пропустит столь удачный месяц. Хотя представители этого знака не любят сидеть, сложа руки – они предпочитают приготовить что-то вкусное, принять душ или постирать.

В октябре Дева будет много думать о продвижении, переходе на новый уровень. Но в этом месяце следует быть осторожнее, поскольку не все ожидания оправдаются. Не всё может получиться легко и быстро. В этом месяце привычные методы достижения целей не будут столь удачными, как раньше. Могут быть и недоразумения, и конфликты. Но не нужно думать, что это не приведёт Деву к успеху. В любом случае, репутация и карьера Девы будут расти, как на дрожжах.

Следует избегать интриг и махинаций – всё нужно делать по закону. Впрочем, в этом месяце Деву может ждать громадная финансовая удача. Более того, Дева даже может выиграть в лотерею. Деньги не будут расходоваться быстро (всё-таки Дева – очень экономный знак зодиака), потому есть шанс накопить немного для будущих вложений и желаемых покупок.

Приятные события месяца:дополнительный заработок денег, удачные вложения, возможность быстро вырулить из любых кризисных финансовых ситуаций, решить любые возникающие финансовые проблемы и озолотиться.

Весы

Весы станут главным счастливчиком октября-2022. Им будет несказанно фартить в этом месяце. Везение будет ошеломляющим. Представителей знака будут обходить стороной даже все пули на фронте. Потому у Весов месяц пройдет под знаком не одного плюса, а двух или трёх.

В этом месяце Венера будет в обители, то есть будет двигаться по знаку Весы, как и Солнце. Большинство представителей знака в октябре будут отмечать день рождения и окажутся в центре внимания, будут заметнее и привлекательнее. Вообще, в этом месяце Весам следует уделить внимание своему внешнему виду. Они смело могут покупать новые платья, шубы, бриллианты, предметы красоты и искусства, а также делать пластические операции, коррекцию груди и ягодиц, подтяжку тела и флюорографию.

Однако октябрь 2022 года также принесёт Весам некоторые обманы и недоразумения, а также сложности в обучении и поездках. В этом месяце представителям знака запрещено напрягаться.

В середине месяца Весам не стоит отправляться в путешествия, поскольку есть риск столкнуться с мошенничеством, в дороге возможны задержки и неприятности. Возможны проблемы с близким окружением. А также в это время Весов могут объегорить.

Хорошая ситуация в жизни Весов наметится после 15 октября. После этой даты усилится желание получать знания, будет хорошо удаваться освоение новых процессов, а также откроются новые возможности.

Кроме того, вторая половина месяцам – это благоприятное время для любви, отношений, романов. Удача будет на стороне Весов.

Приятные события месяца: внешняя привлекательность Весов повысится, удачными будут пластические операции, умение нравиться окружающим поможет налаживать контакт с полезными людьми, удача в реализации всех творческих идей, удачной будет и покупка ювелирных изделий, а также подарки в виде украшений.

Водолей

У Водолея октябрь-2022 сложится весьма удачно. Этот период принесёт представителям знака счастье в любви и творчестве. В октябре Водолея ждёт эйфория, переполняющие эмоции, большие желания.

В этом месяце Водолею стоит быть осторожнее с новыми знакомыми и не доверять малознакомым людям. Когда эти отношения перерастут в нечто большее в следующие месяцы, это удачное знакомство может предоставить позитивные шансы в жизни Водолея. В октябре будет легко найти общий язык с детьми и возлюбленными.

В творческих и бизнес-проектах может наступить период громадного успеха, появится возможность продвигаться вперёд – и волна успеха и финансовых возможностей поднимет Водолея.

В жизни Водолея наступит период вдохновения, придут новые идеи, свежие мысли, да и в целом, будет ощущаться творческий подъём и огромное желание реализовать задуманное незамедлительно. Водолею не стоит бояться делать паузу, но, вместе с тем, не стоит и упускать удачный момент.

В октябре Водолею следует обратить внимание на недостающие ему знания, подтянуть "хвосты". Можно отправиться в поездку, эмиграцию, а также пообщаться с иностранцами или начать изучать иностранный язык.

Приятные события месяца: Водолея не будет покидать оптимистичный настрой, несмотря на все сложности; будут возможности получить полезные знания, расширить кругозор, посмотреть на некоторые ситуации с другой стороны, а также поступить в университет.

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Автор: Сергей Кущ
гороскоп Влад Росс
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