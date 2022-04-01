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Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 году

1 апреля 2022, 15:59

Астролог назвала опасные даты испытания на прочность Украины.

гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины на 2022 год / Reuters, ua.depositphotos.com

Что ждет Украину в 2022 году и какие еще испытания нам предстоит пережить, рассказала астролог и член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская.

По ее словам, Украина сейчас переживает нелегкие времена. Столкновения с врагом возможны до конца 2022 года, а улучшения заметны уже весной 2023 года.

"Сейчас Украина переживает напряженный период под названием Саде Сати. Это столкновение прогресса с регрессом – Сатурна с Ураном, противостояние которых истекает до конца этого года. Период Саде Сати длится около 7,5 лет и бывает в жизни каждого человека, города и государства. В Украине он начался в 2017 и закончится в марте 2023 года, но сейчас самый горячий период в этом отрезке, поскольку планета Кармы, испытаний и страданий Сатурн проходит через Луну в карте Украины, а Луна – это народ Украины, который испытывают на прочность и закаляют в тяжелых реалиях" - отмечает Татьяна Чайковская.

Противник находится в руках Украины

Астролог уверяет, что сейчас потери понесут, как украинский народ, так и страна-агрессор.

Открытые враги в карте Украины показаны Луной в Водолее, а Россия считается водолейской страной. Но большим плюсом является тот момент, что противник находится в руках Украины, а не наоборот, то есть наша страна имеет над ним силу.

Столкновения и горячие периоды с врагом в течение 2022 будут 3 раза:

  • с 25 марта по 18 апреля (пик 1-7 апреля);
  • с 25 июля по 22 августа (пик с 31 июля по 9 августа);
  • с 21 декабря по 11 января 2023 (пик с 28 декабря по 6 января 2023).

Но самая темная ночь всегда идет перед рассветом, напомнила астролог и заверила, что после этих испытаний Украина станет только сильнее.

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