Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 году

Астролог назвала опасные даты испытания на прочность Украины.
Что ждет Украину в 2022 году и какие еще испытания нам предстоит пережить, рассказала астролог и член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская.
По ее словам, Украина сейчас переживает нелегкие времена. Столкновения с врагом возможны до конца 2022 года, а улучшения заметны уже весной 2023 года.
"Сейчас Украина переживает напряженный период под названием Саде Сати. Это столкновение прогресса с регрессом – Сатурна с Ураном, противостояние которых истекает до конца этого года. Период Саде Сати длится около 7,5 лет и бывает в жизни каждого человека, города и государства. В Украине он начался в 2017 и закончится в марте 2023 года, но сейчас самый горячий период в этом отрезке, поскольку планета Кармы, испытаний и страданий Сатурн проходит через Луну в карте Украины, а Луна – это народ Украины, который испытывают на прочность и закаляют в тяжелых реалиях" - отмечает Татьяна Чайковская.
Противник находится в руках Украины
Астролог уверяет, что сейчас потери понесут, как украинский народ, так и страна-агрессор.
Открытые враги в карте Украины показаны Луной в Водолее, а Россия считается водолейской страной. Но большим плюсом является тот момент, что противник находится в руках Украины, а не наоборот, то есть наша страна имеет над ним силу.
Столкновения и горячие периоды с врагом в течение 2022 будут 3 раза:
- с 25 марта по 18 апреля (пик 1-7 апреля);
- с 25 июля по 22 августа (пик с 31 июля по 9 августа);
- с 21 декабря по 11 января 2023 (пик с 28 декабря по 6 января 2023).
Но самая темная ночь всегда идет перед рассветом, напомнила астролог и заверила, что после этих испытаний Украина станет только сильнее.
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