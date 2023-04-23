Сенполию нужно "напугать": как заставить цвести фиалку

Фиалки растут хорошо, но совсем не цветут. Это проблема, с которой сталкиваются многие цветоводы. Что делать в этом случае?

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Что нужно сделать, чтобы цвели фиалки / Фото ua.depositphotos.com

Фиалки очень привередливы к условиям выращивания, поэтому если вы хотите регулярного и пышного цветения, нужно будет постараться и создать для растения максимально комфортные условия.

Почему не цветут фиалки

Фиалки могут не выпускать цветоносы по ряду причин:

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недостаточное освещение особенно поздней осенью, зимой и ранней весной;

слишком низкая температура на подоконнике, из-за которой растение впало в спячку;

слишком широкий или глубокий горшок;

неправильный полив, из-за избытка влаги могут загнивать корни;

отсутсвие подкормок;

слишком молодой возраст - фиалки в среднем зацветают в возрасте около 1 года.

Что нужно сделать, чтобы цвели фиалки

1. Обеспечьте растению хорошее освещение. Световой день, должен длиться 12 часов в сутки.

Как понять, что растению не хватает света? Есть простой способ - просто посмотрите на листья фиалки: если они задраны вверх, нужно увеличивать световой день, если вниз — растению слишком светло.

Если фиалки не цветут из-за неправильного освещения, вазон нужно перенести в более светлое место, а зимой - дополнительно досвечивать.

2. Подберите правильный размер горшка. Фиалкам не подходят большие горшки, их корневая система растет вглубь, а не вширь. Размер вазона не должен быть больше 8-10 см в диаметре и 7-11 см в высоту.

Диаметр горшка должен быть примерно в два или даже в три раза меньше, чем диаметр розетки листьев. При этом высота горшка должна быть чуть меньше, равна или больше его диаметра.

Ранее Главред писал, в какой горшок ни в коем случае нельзя садить фиалку.

3. Подберите подходящий грунт. Почвосмесь должна быть легкой и рыхлой. Проще всего приобрести готовый грунт для фиалок.

4. Обеспечьте правильный полив. Фиалки не любят, когда их заливают. Если влаги будет слишком много, корневая система фиалки не будет успевать поглощать влагу и отдавать её растению.

Полив фиалок лучше всего осуществлять в поддон, а не под корень. При этом вода должна быть теплой.

5. Фиалки нужно подкармливать удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора. Если азота в подкормке будет слишком много, фиалка начнет "жировать" и не захочет цвести. К слову, избыток калия негативно влияет на рост растения и может вызвать пожелтение листвы.

6. Чтобы фиалка регулярно цвела "шапками", растение нужно пересаживать ежегодно. Некоторые цветоводы рекомендуют это делать даже 2 раза в год.

Что делать, если у фиалки много листьев

Почему фиалка кустится? Скорее всего, она нарастила пасынки. От них следует избавляться, причем делать это лучше, когда они еще маленькие, чтобы растение не тратило на них силы.

Не стоит убирать верхние листья перед началом цветения, иначе уже отцветшая фиалка будет тратить силы и время на наращивание новых листьев, чтобы вновь зацвести.

Как заставить цвести фиалку

Чтобы ускорить цветение фиалок, растение нужно "напугать". Для этого цветоводы советуют слегка похлопать по листочкам и постучать по горшку или просто потрясти.

Дело в том, что когда вы встряхиваете ваши растения (листья гнутся, происходит перегибание и натяжение тканей), это способствует выработке и активизации гиббереллина, который и подталкивает растение к цветению.

Чем подкормить фиалки, чтобы цвели

Удобрение для фиалок можно купить в специализированном магазине, а можно и приготовить самостоятельно из того, что есть под рукой.

Например, фиалку можно подкормить обычным черным чаем. Важно, чтобы он был без ароматизаторов. Подойдет как гуща, так и сам водный раствор чая. Чай должен быть средней крепости и без сахара. Такое удобрение можно применять 1 раз в 14 -16 дней.

Из чая фиалка получит калий, кальций, магний, железо. Кроме этого в незначительных количествах в чае содержатся микроэлементы: бор, марганец, алюминий и сера.

Если вы любите кофе, то угостите напитком и свою фиалку. Для этого высушенную гущу кофе без сахара смешайте с грунтом и добавьте в вазон. После такой подкормки растение нужно не поливать в течение двух-трех недель.

Кофейная гуща повысит кислотность почвы и сделает ее более рыхлой, а значит улучшит доступ воздуха к корням.

Из кофейной гущи фиалка может получить: азот, фосфор, калий, кальций, медь и железо.

Кофейный жмых также можно использовать как дренаж.

Смотрите видео - Почему не цветут фиалки:

Ранее Главред писал, что продлить цветение герани можно при помощи удобрения, которое легко приготовить в домашних условиях. Вам понадобится всего лишь один препарат из вашей аптечки - это йод.

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