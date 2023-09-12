Счастливчики осени-2023: астролог Влад Росс назвал три знака зодиака, которые ждет удача

Астролог Влад Росс рассказал, какие знаки зодиака осенью 2023-го ждет счастье и в какой сфере жизни.

https://news.glavred.info/schastlivchiki-oseni-2023-astrolog-vlad-ross-nazval-tri-znaka-zodiaka-kotoryh-zhdet-udacha-10499749.html Ссылка скопирована

Астролог Влад Росс назвал знаки, которые осенью 2023-го будут на коне / Главред

Осенью 2023 года три знака зодиака обретут большое счастье, им будет сопутствовать удача в делах и начинаниях, их ждет успех. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Рейтинг счастливчиков осени от Влада Росса выглядит следующим образом.

1 место – Весы

Главным счастливчиком осени 2023 года станут Весы. Это связано с тем, что Венера будет находиться в этом знаке зодиака, причем она будет набирать скорость.

Весов ждет счастье в любви и финансовое благополучие. Также этой осенью Весы могут найти хорошую работу.

2 место – Близнецы

Осень 2023-го также порадует Близнецов. Им будет фартить в игре, они выиграют в результате своих финансовых ставок, да и вообще, жизненных. Также Близнецы будут счастливы этой осенью благодаря тому, что сложится очень хорошая для них ситуация в браке, партнерских взаимоотношениях, эротических связях и любви.

Смотрите видеоверсию прогноза астролога Влада Росса о счастливчиках осени:

3 место – Водолей

Большое везение осенью 2023-го ждет Водолея. Особенно это проявится в дальних путешествиях, при получении высшего образования, ведении политики, продвижении концептуальных задач, а также расширении мировоззрения. Водолея в сентябре-ноябре ждет очень бурная деятельность, особенно в политике. Водолею принесет успех все то, что связано с иностранцами, также удачной будет эмиграция. Но все это будет у него во второй половине осени, с середины октября.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, какой будет погода в Украине осенью 2023 года, когда ждать бабьего лета, дождей и заморозков. Кроме того, Влад Росс составил детальный гороскоп на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.