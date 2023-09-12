УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Счастливчики осени-2023: астролог Влад Росс назвал три знака зодиака, которые ждет удача

Олег Макаров
12 сентября 2023, 07:30
149
Астролог Влад Росс рассказал, какие знаки зодиака осенью 2023-го ждет счастье и в какой сфере жизни.
Счастливчиками осени-2023, по словам астролога Влада Росса, будут три знака зодиака
Астролог Влад Росс назвал знаки, которые осенью 2023-го будут на коне / Главред

Осенью 2023 года три знака зодиака обретут большое счастье, им будет сопутствовать удача в делах и начинаниях, их ждет успех. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Рейтинг счастливчиков осени от Влада Росса выглядит следующим образом.

1 место – Весы

Главным счастливчиком осени 2023 года станут Весы. Это связано с тем, что Венера будет находиться в этом знаке зодиака, причем она будет набирать скорость.

Весов ждет счастье в любви и финансовое благополучие. Также этой осенью Весы могут найти хорошую работу.

2 место – Близнецы

Осень 2023-го также порадует Близнецов. Им будет фартить в игре, они выиграют в результате своих финансовых ставок, да и вообще, жизненных. Также Близнецы будут счастливы этой осенью благодаря тому, что сложится очень хорошая для них ситуация в браке, партнерских взаимоотношениях, эротических связях и любви.

Смотрите видеоверсию прогноза астролога Влада Росса о счастливчиках осени:

3 место – Водолей

Большое везение осенью 2023-го ждет Водолея. Особенно это проявится в дальних путешествиях, при получении высшего образования, ведении политики, продвижении концептуальных задач, а также расширении мировоззрения. Водолея в сентябре-ноябре ждет очень бурная деятельность, особенно в политике. Водолею принесет успех все то, что связано с иностранцами, также удачной будет эмиграция. Но все это будет у него во второй половине осени, с середины октября.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, какой будет погода в Украине осенью 2023 года, когда ждать бабьего лета, дождей и заморозков. Кроме того, Влад Росс составил детальный гороскоп на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
астролог гороскоп Влад Росс астрологический прогноз гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы Гороскоп на осень гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

Украина может получить от США дальнобойные ракеты c кассетными боеголовками - Reuters

Украина может получить от США дальнобойные ракеты c кассетными боеголовками - Reuters

06:46 Мир
Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

04:30 Мир
Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

23:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:12

В Германии ответили, дадут ли Украине Taurus после предоставления ATACMS

07:30

Счастливчики осени-2023: астролог Влад Росс назвал три знака зодиака, которые ждет удачаВидео

07:29

Курскую область России дважды за ночь атаковали дроны

07:05

Невероятная оптическая иллюзия: нужно найти скрытое лицо человека за 15 секунд

06:46

Украина может получить от США дальнобойные ракеты c кассетными боеголовками - Reuters

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
06:35

Как сказать на украинском "лечащий врач": Авраменко указал на ошибку в переводе

06:22

Новая масштабная волна мобилизации в РФ неизбежна: потери огромныемнение

05:30

В комплектации "Шахедов" заметили серьезное изменение: чем это грозит Украине

05:00

"Он всегда был серой мышью": Сотник рассказал, как Путин сумел захватить власть в РФВидео

Реклама
04:30

Распад РФ может запуститься по одному сценарию – Леонов

04:05

Наталья Валевская похвасталась сочными изгибами в бикини

03:43

Мастера лжи: астролог назвала знак зодиака, который склонен к измене

03:10

"Нравы там людоедские": Сотник рассказал, кто может заменить в РФ Пригожина в роли "бунтаря"

02:40

Кто 12 сентября празднует День ангела: поздравляем Александров и Елизавет

02:05

Режим Путина развалится: эксперт назвал главные условия и спрогнозировал срокиВидео

01:35

"Политическое животное нагуляло вес": Сотник объяснил, почему в РФ убрали ПригожинаВидео

11 сентября, понедельник
23:55

Безумная оптическая иллюзия: только гений может заметить число 73 за 4 секунды

23:25

Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту

22:56

Европа боится распада РФ: назван идеальный для Запада сценарий исхода войныВидео

22:15

Россияне пытаются загнать ВСУ в огневые мешки: украинский защитник раскрыл подробности

Реклама
21:58

"Стал любовником влиятельного человека": Приходько разоблачила циника Шепелева

21:49

Умер народный артист Украины Ян Табачник

21:26

В Донецке "крякнул" российский пропагандист и друг "Моторолы": что случилось

21:09

"Стоят достаточно плотно": в ВСУ рассказали о второй и третьей линиях обороны РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Почему русские резко стали набожнымиВидеоблоги

20:47

Китай "прогнул" РФ: Газпром терпит убытки, но даст Пекину 50% скидку – Reuters

20:33

Дочь Ющенко показала экс-президента в компании голливудской звезды и пчел

19:53

Обсудили срочные нужды Украины: Умеров и Остин провели первый телефонный разговор

19:52

Двойное налогообложение для банков и гейминга грозит потерями госбюджета — СМИ

19:32

Почему никогда нельзя хранить зубную щетку в ванной: стоматолог ошеломил правдой

19:10

Маск сорвал операцию Украины?мнение

19:07

РФ отступает: ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян

19:05

10 "стоп" фраз, которые нельзя говорить на первом свидании

18:59

У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа"

18:43

Муж Анны Тринчер оказался за решеткой: "Дали телефон позвонить адвокатам"

18:38

Можно ли назвать ребенка "Кіріл", "Нікіта" или "Даніла": Авраменко удивил ответом

18:24

Под угрозой крупные города Украины: эксперт назвал, куда РФ нацелила Искандеры

18:16

Как быстро избавиться от плесени в душе: 5 проверенных методов

18:14

"Мы не воюем ни с какими украинцами": Симоньян отличилась новым пропагандистским бредом

17:46

Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

Реклама
17:34

РФ создает ракеты десятками: в ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине

17:29

Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

17:22

Голос країни-13: 25-летний воин ошеломил тренеров песней про неизвестных героевВидео

16:47

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:45

Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

16:33

Это придумал гений: зачем нужен карман на мужских трусах

16:31

Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минутыВидео

16:28

Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленныхВидео

16:20

ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

16:18

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять