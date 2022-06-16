Счастье в любви и крепкий союз: секреты идеальных отношений для каждого знака зодиака

Гороскоп на июль 2022 - как знакам зодиака обрести счастье в любви / depositphotos.com/

За фасадом счастливых семейных отношений очень часто скрывается титанический труд обоих партнеров, которые прошли период притирки, научились находить компромиссы и прямо говорить о том, что не нравится. Построить гармоничные отношения может каждый знак зодиакального круга, если повнимательнее присмотрится к некоторым чертам своего характера.

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Чтоб построить отношения, которые будут приносить счастье и достичь взаимопонимания с партнером, знакам зодиака стоит обратить внимание на некоторые особенности своего поведения и постараться исправить их.

Овен

Импульсивность огненного знака очень часто может перерастать в агрессию. Овны не те люди, которые привыкли останавливаться там, где большого скандала еще можно избежать. Для счастливых отношений людям этого знака нужно овладеть умением думать, прежде чем делать и сохранять спокойствие, не срывая негатив на любимых людях.

Телец

И свободным и тем, кто в отношениях часто может недоставать инициативы. Проявляйте больше активности и удивляйте свою вторую половинку приятными сюрпризами. Также Тельцам следует бороться со своей ревностью, чаще всего беспричинной.

Близнецы

Близнецы легко привлекают любовь и внимание. Они обаятельные и общительные и это может стать проблемой в отношениях. За своими бесконечными новыми знакомствами вы можете не заметить, как уделяете меньше внимания своей второй половинке. Ревность, естественно, будет зашкаливать, и это может создавать проблемы.

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Рак

Чувствительные и эмоциональные Раки как никто умеют любить всей душой, все свое свободное время проводя с партнером. Они стремятся к идеальному браку и окутывают любимого вниманием и заботой. Однако эти люди – еще те любители приукрасить действительность. В начале отношений в стремлении понравиться человеку, они могут несколько приукрасить действительность. Однако в данном случае, честность станет лучшей политикой.

Лев

Огненные Львы могут долго быть одинокими и находиться в поисках партнера. Однако они из тех знаков зодиака, которые создают крепкие идеальные отношения. Они умеют обходить острые углы и создавать комфортную обстановку для каждого члена семьи. Только вот иногда их эгоизм выходит за рамки. Ставить свои интересы превыше всего, не беспокоясь о чувствах любимых, да, иногда бывает.

Дева

Причиной любовных неудач Дев часто становится неуверенность в себе. Такая самокритичность делает приятных людей замкнутыми и мешает проявить свои лучшие качества. Им может казаться, что есть люди, которые лучшие и красивее их в борьбе за симпатию приглянувшегося человека.

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Весы

Обаяние и шарм Весов невозможно не заметить. Они прекрасные собеседники, которые легко проникают в душу и поселяются там надолго. Однако доверчивость знака делает его идеальной мишенью для манипуляторов и обманщиков. Вам стоит нарастить броню и научиться вычислять тех, кто хочет поживиться за ваш счет.

Скорпион

Скорпионы – одни из самых сложных по характеру людей зодиакального круга. Они необычайно ревнивы и мстительны. Их подозрительность зачастую не имеет под собой никаких оснований и может просто сводить с ума. Чтобы обрести счастье в любви этим людям нужно научиться прощать людей за мелкие проблемы и не устраивать скандалы и сцены ревности по пустякам.

Стрелец

Активные и динамичные Стрельцы не привыкли сидеть на месте, постоянно находясь в поисках новых впечатлений. Самостоятельность и самодостаточность – сильные стороны их характера, однако неумение открываться своему партнеру может стать большой проблемой. Никто не захочет открывать вам свою душу, если вы не будете готовы сделать ответный шаг.

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Козерог

Козероги довольно скрытные личности и разговор по душам для них может стать настоящим испытанием. Возможно, это помогает избежать им разочарований, однако значительно усложняет поиски человека, который бы принял их такими как есть.

Водолей

Водолеи пытаются найти партнера, с которым можно разделить все интересы. Люди этого знака ищут в своей второй половинке друга. Им важно, чтобы любимый человек был больше, чем объект вожделения. Люди этого знака часто ищут тех, кто сможет полностью понять их.

Рыбы

В делах любовных Рыбы, которых звезды наградили отменной интуицией, предпочитают следовать подсказкам окружающих. Зачастую советы таких "экспертов" заводят в глухой угол . Прислушивайтесь к своим собственным ощущениям и чаще ставьте свои желания на первое место, не жертвуя ими в угоду других.

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