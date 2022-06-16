Можно забыть о богатстве: 4 знака зодиака, которые не могут похвастаться денежным везением

Гороскоп на июль 2022 - 4 знака которым не суждено стать богатыми / depositphotos.com/

Четырем представителям зодиакального круга можно не надеяться на финансовую удачу. Для них, она не частая гостья. Все заработанное достается им тяжелым трудом.

О том, кто из знаков редко жалуется на отсутствие денег, читайте в материале: Притягивают деньги магнитом: 4 знака с большой финансовой удачей.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых сколотить состояние и стать богатыми – практически недостижимая мечта.

Рак

Большая проблема чувствительных и эмоциональных Раков – их нерешительность. Она и становится главной преградой представителей знака на пути к финансовому благополучию. Эти люди боятся рисковать и очень часто оставляют дела незавершенными. Рассеянность и невнимательность Раков – это отдельный разговор. Эти качества не позволяют вовремя увидеть перспективы и возможности и постоянно приносят этим людям неприятности.

Весы

Весы могут достигать больших высот в профессиональной деятельности, они достаточно амбициозны и активны. Однако они совершенно не умеют рационально распоряжаться заработанными деньгами. Неделю после зарплаты жить на широкую ногу, а потом перебиваться макаронами, пытаясь погасить кредитные обязательства, это про них. Кроме того, эти люди часто склонны к необдуманному риску, что оборачивается серьезными последствиями. На работе они могут завоевывать уважение и авторитет коллег своим трудом и достижениями, однако совершенно не умеют отстаивать свои интересы.

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Козерог

Козероги предпочитают трудиться на собственное благо и стараются открыть свой бизнес, однако редко достигают успехов на этом поприще. Они большие трудоголики, и работают не покладая рук, но именно это часто мешает им оказаться в нужное время в нужном месте и упустить новые возможности. Упрямство Козерогов еще одна проблема, которая не позволяет достигать финансового процветания. Они никогда не признают своих ошибок, и это оборачивается убытками.

Рыбы

Мечтательные Рыбы, которые витают в облаках и живут в своем собственном мире, не сильно заморачиваются возможностями разбогатеть. Эти люди часто идут на поводу у эмоций, и это мешает достичь желаемого и реализовать намеченные цели. Рыбы не бойцы – при малейших трудностях сразу опускают руки. Они часто влазят в долги и остаются без денег.

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