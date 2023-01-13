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Счастье постучалось в двери: какие имена приносят своим владелицам удачу

13 января 2023, 18:37
Если девочке дать особенное имя, то, говорят астрологи, ее, скорее всего, ожидает счастье – в личной жизни и в работе. Главред детально раскрывает тему.

Женщины, улыбки
Какие имена приносят своим владелицам удачу / flickr.com / Gotan Da / Eric Cuthbert

Еще наши предки пару-тройку столетий назад утверждали - от имени, которое дают ребенку родители (а не имя, с которым священник в церкви покрестил его по святцам) во много зависит его судьба. Детальнее пройдемся по тому, какие женские имена и как влияют на судьбы их обладательниц.
Женские имена счастье

Светлана. Это имя, которое несет в мир с собой свет, тепло, доброту и радость. И вообще олицетворяет собой пробуждение жизни и победу добра над злом.

Порой кажется, что Светланы не из плоти и крови, а из некоего "светлого металла" - это легко понять по излучаемому ими свету. Есть мнение, что Светы приходят в этот мир с особой миссией – сделать его во многом чище и лучше.

Елена. Она вам не какая-нибудь банальная "Ленка", которую можно невозбранно хватать за коленки. Елена символизирует собой счастье и радость от солнечного света. И вообще со времен Гомера и Илиады является синонимом женской мудрости и красоты. Собственно, современные Парисы и Менелаи до сих пор сражаются за внимание и благосклонность Елен.

Елены часто бывают удивительно самостоятельными, мудрыми не по годам, воспитанными и счастливыми. Они редко знают, что такое проблемы в личной жизни.

Злата. Ну, тот все понятно сразу. Это имя - символ золота, блеска, тепла и богатства. Златы часто добиваются счастья и успеха во всех своих начинаниях. В основном, хорошо учатся, радуют близких успехами в спорте и искусстве. Редко доставляют родителям проблемы с поведением и заставляют их краснеть от стыда в кабинете директора. Как и металл золото, маленькая Злата, скорее всего, станет самым главным богатством и достоянием для своих близких.

женщины, зависть, жензина

Клара. Красивое имя, достойное самой стойкой и горделивой носительницы. Такие девочки, как правило, обладают обладать удивительно рассудительным характером (и у Карла украсть кораллы для нее - раз плюнуть). В их поведении, как правило, нет места детской непосредственности. Юные Клары с пеленок знают, что хотят получить от жизни - прямо как их известная тезка Цеткин. Они, чаще всего, прямолинейные, целеустремленные и упрямые.

Кира. Таким именем нарекают девочек, когда видят в них будущих правительниц и желают им счастливой жизни. По убеждениям эзотериков, судьба Киры предрешена на небесах. Ей суждено быть госпожой (ну или например, депутатом в парламенте). То есть есть все шансы, что она во взрослом возрасте пробьется в руководители.

Татьяна. Эти девушки - влюбчивы и сексуальны. К тому же часто горды, несколько скандальны и при этом не склонна слушать советы. "Наезжать" на нее бесполезно. При всем этом Тане нередко свойственно вступать с поклонниками в сложные и даже запутанные отношения. Она способна порой влюбиться, образно говоря, "на краю обрывы", поскольку знак-покровитель ее имени – Скорпион – требует сильных переживаний.

Ольга. Женщина, которую так зовут, имеет двойственную природу холодный ум и горячее сердце (из всей известной триады ей только чистых рук не хватает). Они часто неплохо владеют собой, ведут себя достаточно разумно. Но, по крайней мере, без явных эмоциональных всплесков. Ум Ольги отличается определенной расчетливостью - к примеру, она может слукавить и потом гнуть свою линию через многие годы. И не собьется, если придется лукавство повторить. А также обладает конкретным умом и способностью находить верный путь для достижения своих целей.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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