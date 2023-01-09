Последние романтики: пять мужских имен, чьи владельцы делают дам счастливыми

Бытует мнение, что большинство мужчин – так себе создания. Но все же есть такие имена, обладатели которых в большинстве своем любят делать дам счастливыми.

Пять мужских имен, чьи владельцы делают дам счастливыми / Colibri Boutique Hotels / Paul Wright / flickr.com

Все-таки есть достаточно количество мужчин, под грубой маской мужланства которых скрывается большое и доброе сердце. И которые очень и сильно, до глубины души и прочих полезных внутренностей обожают делать своих женщин счастливыми.

Роман. Ромочки, да простят читатели нас за тавтологию, очень романтичные особы. Если же они решаются на крепкие отношения, то отдаются им целиком и полностью. Они обожают угождать возлюбленным, приносить им подарки (букеты и некоторые приятные мелочи) и делать приятные сюрпризы. Романы порой бывают образцами заботы. И потому-то для них обычное дело приносить утренний кофе дамам и будить их поцелуями.

Андрей. Андрюши довольно сильно страдают от гордости. И редко когда вы сможете из их вытянуть признание –мол, что они в глубине душе очень заводятся от того, что угождать возлюбленным. Однако, тут можно понять по их масляному взгляду и подернутым страстью зрачкам (словно пленкой мазутной). Если, к примеру, они встанут перед выбором –или, или –то есть или с любимой на променад или с друзьями на пиво, то их выбор будет очевидным (в пользу дамы).

Сергей. Сереги –в отличие от того, что про них поется в попсовых песнях, не любят в нерешительности стоять у порога. И если они влюблены, то ни перед чем не остановятся, чтобы сделать приятно возлюбленным. Однако, они достаточно прагматичны, и любят, когда дамы поступают с ними по принципу дона Корлеоне – услуга за услугу. То есть взамен за свои подарки и заботу будут ждать такого же и от партнерши.

Константин. Кости –в общем-то довольно милые почти всегда. С одной стороны. А с другой − довольно упрямы. Но если они очень влюблены. То, как правило, ради женщин готовы изменяться. И лишь проникнувшись искренней и чистой любви, то, в принципе, готовы поменять свои (пусть даже и вредные) привычки и вообще стиль жизни. С женщинами, которые подарят им тепло, ласку и заботу, и они будут очень счастливы. И, конечно, отплатят им сторицей – очень мощно.

Николай. Коленьки – мужчины-праздники. У них, как правило, очень веселый нрав. И к жизни они относятся соответственно. Их положительная энергетика легко привлекает к ним женщин. И Коли всегда отвечают им взаимностью, легко влюбляются. И всегда заботятся о них – потому что помнят старую фразу из хита "Песняров": "Очень ранимые наши любимые".

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: