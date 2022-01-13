Сбываются все мечты: самые большие счастливчики по гороскопу - топ-5 знаков зодиака

Достигают желаемого, как по мановению волшебной палочки.
Чтобы достичь желаемого, многим необходимо приложить максимум усилий и денежных средств. Однако на зодиакальном небосводе есть везунчики, которым сопутствует успех в любых начинаниях и помогает воплотить задуманное быстрее.
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Астрологи выделили пять представителей зодиакального круга, которые отличаются удивительным везением. Они могут достичь всего, чего пожелают!
Телец
Целеустремленность и напор – два ключа, которые помогают открыть Тельцам любые двери. Эти люди не привыкли пасовать перед трудностями и всегда выкладываются по-максимуму. Острый ум и сообразительность всегда приходят на помощь в самых затруднительных ситуациях. Представители знака большое значение придают финансовой стороне жизни и зачастую умеют неплохо зарабатывать. А тратить на обустройство своего жилища, ведь комфорт для них – превыше всего.
Близнецы
Воздушные Близнецы хоть и витают в облаках, но умеют ставить перед собой четкие цели и достигать их несмотря ни на что. Они умеют придерживаться четкого плана и не отступать от своей мечты перед лицом трудностей. Немаловажную роль в этом играет невероятная интуиция Близнецов, внутренний голос часто дает правильные подсказки и помогает найти выход из сложных ситуаций. Ко всему прочему, изобретательность и нестандартное мышление помогают искать нетривиальные пути достижения желаемого.
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Рак
Чувствительные и отзывчивые Раки готовы прийти на помощь и отдать последнее близким людям. Однако если они задались целью получить желаемое – они это получат. Часто Раков сопровождает необычайное везение, будто бы они заручились поддержкой Вселенной. Раки притягивают в свою жизнь положительные моменты, а вместе с тем и удачу.
Лев
Огненные горделивые Львы никогда не станут довольствоваться "середнячком". Они в постоянном движении вперед. Выше, дальше, больше – это про Львов. Неудачи и провалы могут больно ударить по самооценке, но именно они и становятся той самой силой, которая побуждает представителей знака показывать на что они способны. Благотворительность помогает Львам обрести баланс и добиваться желаемого быстрее.
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Козерог
Стратегическое мышление помогает Козерогам добиваться невиданных успехов. Такая педантичность чужда многим представителям зодиакального круга, но Козероги, просчитывая все на несколько шагов вперед, часто оказываются победителями и почивают на лаврах. Умение визуализировать все до малейших деталей делает Козерогов большими везунчиками.
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