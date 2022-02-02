Сбываются мечты и сопутствует удача в деньгах: 4 знака зодиака, которые отличаются завидным везением

Гороскоп на 2022 год - топ-4 знака, которым всегда везет / depositphotos.com/

На зодиакальном небосводе поселилось четыре счастливчика, которым часто сопутствует сказочное везение. Они легко достигают желаемого – просто любимчики фортуны.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков получится заручится поддержкой Черного Водяного Тигра, а кому придется выучить важный жизненный урок.

Астрологи выделяют четыре знака зодиака, которых по жизни сопровождают счастливые события. Им легче достичь успехов и воплотить свои желания.

Телец

Тельцы никогда не летают в облаках, их практичность и рациональность делают их хорошими стратегами, особенно в финансовых вопросах. Импульсивные покупки – это не про них, они никогда не станут сорить деньгами и тратить их на пустяки. Такой подход позволяет Тельцам сделать накопления, а грамотные вложения, с просчитанными рисками, приумножить капитал и сколотить солидное состояние.

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Рак

Чувствительные и сентиментальные Раки, несмотря на свою ранимость, имеют железную волю. На пути к желаемой цели они не видят препятствий. Они могут работать не покладая рук и демонстрировать максимальные результаты и успехи. А еще Раки – те еще везунчики, они часто оказываются в нужное время в нужном месте. Удачное стечение обстоятельств помогает им заводить полезные знакомства, путешествовать и просто наслаждаться жизнью.

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Лев

Огненные Львы отличаются особой амбициозностью и не привыкли довольствоваться малым. Они не особо рассчитывают на удачу, полагаясь на собственные силы и настойчивость. Львам необходимы признание и авторитет, они стремятся быть в центре внимания и очень часто становятся знаменитыми. Удача всегда на стороне этих детей огненной стихии.

Скорпион

Скорпионы со своей нереальной харизмой с легкостью могут найти общий язык с каждым и стать душой компании. Это качество очень помогает представителям знака стихии воды добиваться карьерных успехов. Их интеллект помогает находить выход из самых сложных ситуаций. В борьбе за желаемое Скорпионы используют весь арсенал своих знаний. Им очень часто везет в денежных вопросах – счастливое стечение обстоятельств позволяет увеличить доход или грамотно вложить деньги в проект, который будет приносить прибыль.

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