Сауна и танцы у плиты отменяются: готовим обалденно яркую и сочную свеклу на салат

Расскажем, как сварить свеклу на винегрет за 1 час, сохранить витамины и аромат.

Как варить свеклу на салат / pixabay.com

Вареная свекла – главный ингредиент зимних салатов, поэтому актуальным становиться вопрос о правилах и секретах приготовления овоща. Чаще всего, хозяйки справшивают как и сколько варить свеклу. Эти вопросы закономерны, так как на кухне есть не только газовая плита и духовка, но еще и микроволновка с мультиваркой. Также их актуальность растет из-за желания ускорить процесс приготовления и не устраивать на кухне сауну.

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Как правильно варить свеклу на салат: сохраняем цвет и вкус

Овощ можно варить разными способами, а также запекать. Наиболее распространенным способом приготовления является варка, поэтому расскажем, как правильно варить буряк на плите и в кастрюле.

Этот процесс займет не менее 2 часов. В кастрюлю наливается холодная вода и в нее кладется свекла. После этого все ставится на плиту. Варят свеклу на среднем огне. Чуть меньше времени понадобится, чтобы сварить свеклу в кипящей воде. Для этого воду предварительно доводят до кипения, а затем в кастрюлю укладывают овощи.

Экспресс-варка свеклы занимает от 40 минут до 1 часа. Для этого овощи погружают в кипящую воду. Когда истечет 30 минут, свеклу вынимают и обдают холодной водой. После этого овощ погружают в холодную воду на 10-15 минут. Перепад температур сделает его мягче и ускорить процесс.

Особого внимания заслуживает секретный ингредиент, который добавляют в процессе готовки. Итак, что нужно добавлять в воду при варке свеклы? Для сохранения яркого цвета овоща в воду добавляют ¼ ложки лимонного сока на каждый литр воды в кастрюле. При экспресс-методе в кипящую воду добавляют ложку растительного масла.

Как готовить свеклу в мультиварке и духовке

Если с тем, сколько варить свеклу в кастрюле все понятно, то с приготовлением овоща в мультиварке остаются вопросы. На это пойдет чуть меньше времени, чем при классическом способе, так как можно выбрать различные режимы.

Хорошим вариантом является использование режимов "Варка на пару" и "Тушение". В первом случае свеклу нужно вымыть и уложить в чашу мультиварки на решетку. На дно наливается вода. Под плотно закрытой крышкой в режиме "Варка на пару" свекла варится в течение 40-60 минут.

Интересный способ приготовления овоща – в микроволновке. Чтобы ответить на вопрос, как варить буряк в микроволновке, нужно определиться с самим понятием "варка". Тут свекла запекается, а вода не используется. Для запекания овощей в микроволновке их нужно хорошо помыть выложить на стеклянную тарелку. По краям нужно оставить корнеплоды более крупных размеров, а в середину положить мелкие. На дно тарелки наливаются 3 столовые ложки воды и все закрывается специальной крышкой.

Еще одним способом приготовления корнеплодов является запекание в духовке. Сколько времени нужно варить свеклу в духовке – вопрос, на который есть более оптимистичный ответ. На это понадобиться 20-25 минут, а овощ получится мягким и вкусным. Корнеплоды перед запеканием можно завернуть в фольгу – это и будет ответом на вопрос, как правильно варить свеклу чтобы сохранить витамины.

Как сварить свеклу, сохранить витамины и сократить время

Главной целью приготовления овоща является сохранение витаминов и микроэлементов. Чтобы свекла получилась сочной, ароматной и богатой полезными веществами, нужно сохранить целостность кожуры, а корень нельзя обрезать у основания. Аналогичное правило действует и для верхней части. Лучше сохранить основания листьев, чем получить блеклый разваренный овощ.

Для варки стоит выбирать овощи помельче. Чтобы быстро сварить буряк нужно купить овощи конкретного сорта. Быстро станут мягкими и сохранят вкус овощи сорта "Бордо". Они имеют приплюснутую форму. Овощи этого сорта очень сладкие, поэтому салаты из них отличаются насыщенным вкусом и ароматом.

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