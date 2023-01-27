glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сауна и танцы у плиты отменяются: готовим обалденно яркую и сочную свеклу на салат

27 января 2023, 22:45
Расскажем, как сварить свеклу на винегрет за 1 час, сохранить витамины и аромат.
Как варить свеклу на салат
Как варить свеклу на салат / pixabay.com

Вареная свекла – главный ингредиент зимних салатов, поэтому актуальным становиться вопрос о правилах и секретах приготовления овоща. Чаще всего, хозяйки справшивают как и сколько варить свеклу. Эти вопросы закономерны, так как на кухне есть не только газовая плита и духовка, но еще и микроволновка с мультиваркой. Также их актуальность растет из-за желания ускорить процесс приготовления и не устраивать на кухне сауну.

Главред предлагает узнать, когда лучше солить гречку во время варки "Когда лучше солить гречку, чтобы она получалась еще лучше: 2 секрета".

Как правильно варить свеклу на салат: сохраняем цвет и вкус

Овощ можно варить разными способами, а также запекать. Наиболее распространенным способом приготовления является варка, поэтому расскажем, как правильно варить буряк на плите и в кастрюле.

Этот процесс займет не менее 2 часов. В кастрюлю наливается холодная вода и в нее кладется свекла. После этого все ставится на плиту. Варят свеклу на среднем огне. Чуть меньше времени понадобится, чтобы сварить свеклу в кипящей воде. Для этого воду предварительно доводят до кипения, а затем в кастрюлю укладывают овощи.

Экспресс-варка свеклы занимает от 40 минут до 1 часа. Для этого овощи погружают в кипящую воду. Когда истечет 30 минут, свеклу вынимают и обдают холодной водой. После этого овощ погружают в холодную воду на 10-15 минут. Перепад температур сделает его мягче и ускорить процесс.

Особого внимания заслуживает секретный ингредиент, который добавляют в процессе готовки. Итак, что нужно добавлять в воду при варке свеклы? Для сохранения яркого цвета овоща в воду добавляют ¼ ложки лимонного сока на каждый литр воды в кастрюле. При экспресс-методе в кипящую воду добавляют ложку растительного масла.

Как готовить свеклу в мультиварке и духовке

Если с тем, сколько варить свеклу в кастрюле все понятно, то с приготовлением овоща в мультиварке остаются вопросы. На это пойдет чуть меньше времени, чем при классическом способе, так как можно выбрать различные режимы.

Хорошим вариантом является использование режимов "Варка на пару" и "Тушение". В первом случае свеклу нужно вымыть и уложить в чашу мультиварки на решетку. На дно наливается вода. Под плотно закрытой крышкой в режиме "Варка на пару" свекла варится в течение 40-60 минут.

Интересный способ приготовления овоща – в микроволновке. Чтобы ответить на вопрос, как варить буряк в микроволновке, нужно определиться с самим понятием "варка". Тут свекла запекается, а вода не используется. Для запекания овощей в микроволновке их нужно хорошо помыть выложить на стеклянную тарелку. По краям нужно оставить корнеплоды более крупных размеров, а в середину положить мелкие. На дно тарелки наливаются 3 столовые ложки воды и все закрывается специальной крышкой.

Еще одним способом приготовления корнеплодов является запекание в духовке. Сколько времени нужно варить свеклу в духовке – вопрос, на который есть более оптимистичный ответ. На это понадобиться 20-25 минут, а овощ получится мягким и вкусным. Корнеплоды перед запеканием можно завернуть в фольгу – это и будет ответом на вопрос, как правильно варить свеклу чтобы сохранить витамины.

Как сварить свеклу, сохранить витамины и сократить время

Главной целью приготовления овоща является сохранение витаминов и микроэлементов. Чтобы свекла получилась сочной, ароматной и богатой полезными веществами, нужно сохранить целостность кожуры, а корень нельзя обрезать у основания. Аналогичное правило действует и для верхней части. Лучше сохранить основания листьев, чем получить блеклый разваренный овощ.

Для варки стоит выбирать овощи помельче. Чтобы быстро сварить буряк нужно купить овощи конкретного сорта. Быстро станут мягкими и сохранят вкус овощи сорта "Бордо". Они имеют приплюснутую форму. Овощи этого сорта очень сладкие, поэтому салаты из них отличаются насыщенным вкусом и ароматом.

Вам будет интересно:

свекла
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:51

Зачем 29 января выворачивали все наволочки в доме: приметы и что нельзя делать

22:45

Сауна и танцы у плиты отменяются: готовим обалденно яркую и сочную свеклу на салат

22:09

"Об этом не может быть и речи": Германия грубо отказалась передавать Украине истребителиВидео

22:07

Гороскоп на февраль 2023 года для Скорпионов: глобальные перемены, удача и служебный романВидео

21:56

"Все в огне": Россия нанесла удар по жилому массиву в Часовом ЯруВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:41

Путин захотел расширить территорию РФ и созвал Совбез: на какое направление диктатор положил глазВидео

21:35

"Украина - ничейная земля": Орбан огорошил новым скандальным заявлениемВидео

21:33

"Убийц выпускает": Валюха из Сватов гневно высказалась о ЗеленскомВидео

21:04

"Путина отодвинут – живого или мертвого": аналитик рассказал о возможном появлении второго "Хрущева"Видео

Реклама
21:02

Зеленский назвал два города на фронте, где идут самые ожесточенные боиВидео

20:34

Гороскоп на февраль 2023 года для Тельцов: каких сюрпризов ждатьВидео

20:22

Кочетков откровенно ответил, есть ли у Украины шанс вернуться к мирной жизни в 2023 годуВидео

20:12

Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без светаВидео

19:47

Что делать, если бисквит не поднимается: исправляем ошибки и творим чудеса кулинарии

19:38

"Под звуки канонады": Вакарчук спел "Червону руту" с бойцами в БахмутеВидео

19:33

Подарят не только любовь и заботу: названы 4 имени самых лучших мамВидео

19:26

Мощные ракеты и долгожданные танки: Германия передает новый пакет помощи для ВСУВидео

19:20

Как Россия пытается дискредитировать Швециюмнение

19:16

"Идет постепенное истощение": Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ на ДонбассеВидео

18:54

В Украину врывается циклон Jan: синоптики рассказали, чего ожидатьВидео

Реклама
18:53

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

18:30

"Рано или поздно на Москву полетят Томагавки": аналитик объяснил бешеную панику в КремлеВидео

18:18

Гороскоп на завтра 28 января: Близнецы станут жертвой, а Рыбы – избранником удачиВидео

18:16

Кабмин запретил на время войны чиновникам выезжать за границу без важной причины - ШмыгальВидео

18:00

"РФ сожжет дотла вооружение в Украине": сестра Ким Чен Ына сделала скандальное заявление на весь мирВидео

17:49

"Пройдет много месяцев": у Байдена пояснили, когда ВСУ получат американские танки AbramsВидео

17:47

"Их ждут уже везде": политолог назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к КиевуВидео

17:27

Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"Видео

17:19

Король Чарльз III принял скандальное решение по своему братуВидео

17:09

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

17:01

"Не следовало начинать": россияне в панике набросились на Путина из-за войны в Украине - CNNВидео

16:56

Ламинирование бровей: раскрываем 4 секрета сохранения блестящего эффекта

16:30

Угроза нового наступления РФ: у Зеленского раскрыли вероятный сценарийВидео

16:29

Байден хочет приехать в Украину: в Белом доме назвали условиеВидео

16:27

Русские объявили Ефросинину террористкой

16:25

В Favbet рассказали, как обеспечили автономную работу офиса во время войны реклама

15:59

"Эти танки сгорят": президент Хорватии разразился истерическим заявлением из-за помощи УкраинеВидео

15:50

Освобождение Крыма с немецкими танками законно: в партии Шольца сделали громкое заявлениеВидео

15:49

"В зоне боевых действий будет ад и руины": Путин отдает приказы и готовит наступление - аналитикВидео

15:46

Дыхание свежего мороза: как правильно проветривать квартиру зимойВидео

Реклама
15:44

Капризы этих дам моментально исполняются: имена женщин, которые любят загонять мужчин под каблук

15:30

Перекрутят любую ситуацию в свою пользу: 4 знака зодиака профессионально манипулируют людьмиВидео

15:21

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

15:18

С ковра вкуснее: почему кошка вытаскивает еду из миски

15:10

Призыв во время мобилизации: в Киеве собирают данные о военнообязанныхВидео

15:03

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

14:47

Перевозят первых лиц России: в Москве упал вертолет в аэропорту ВнуковоВидео

14:42

"Это она Леопардов просит для Украины?": россияне набросились на жену Петросяна

14:41

Угроза в начале февраля: эксперт "вычислил" вероятные даты нового удара РФВидео

14:07

"Газонокосилки прямо над головой": Полякова эмоционально рассказала об атаке вражеских дронов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять