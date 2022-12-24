Когда лучше солить гречку, чтобы она получалась еще лучше: 2 секрета

Расскажем о том, как сварить гречневую кашу, от которой будет без ума вся семья.

Сколько солить гречку при варке / ua.depositphotos.com

Эта крупа отличается пользой и легкостью в приготовлении, но не все знают, как сделать ее еще вкуснее и даже когда солить гречку во время варки. Не всем известны особые секреты приготовления каши, от которой невозможно оторваться. О них мы расскажем далее.

Как варить гречку: 2 способа

Сварить гречневую кашу, казалось бы, задача простая и не требующая особых навыков. Для получения вкусной каши нужно знать несколько способов, чтобы выбрать наиболее подходящий:

Варить гречку в кастрюле или мультиварке можно засыпав крупу в холодную воду и дождавшись полного выпаривания жидкости. Каша получится, если засыпать крупу в кипящую воду.

В обоих случаях ответом на вопрос, как варить гречку на воду, будет соблюдение пропорций – на 1 стакан крупы понадобиться 2 стакана воды. При соблюдении этого правила каша получится нежной и не слишком разварится. Если вы хотите получить нежную кашу, то стоит добавить еще полстакана воды. Единственным незыблемым правилом является уменьшение огня под кастрюлей сразу после закипания воды.

Чтобы получить вкусную кашу нужно найти золотую середину в описанных способах и в пропорции. Экспериментируйте, чтобы получить самое вкусное блюдо.

Гречневая каша: когда и сколько солить

Специю всегда добавляют в процессе варки каши. Некоторые хозяйки солят гречку в самом начале – во время смешения крупы и воды. Этот способ подойдет, если вы заливаете гречку холодной водой и варите до полной готовности в мультиварке.

Также солить гречку можно сразу после закипания воды, но перед добавлением крупы. То есть, солят закипевшую воду и только потом засыпают крупу. При этом все пропорции сохраняются.

Солить гречку в мультиварке и кастрюле нужно, если вы будете делать сладкую кашу с молоком или сухофруктами. В данном случае количество соли уменьшается, чтобы не было диссонанса с вкусом изюма или яблок.

Сколько соли добавлять при варке гречки? Объем соли уменьшается в 1,5-2 раза, если вы готовите сладкую кашу или молочный суп. Позже в нее добавляется сахар или сгущённое молоко.

При приготовлении традиционной каши на стакан крупы и два стакана воды добавляется 0,5 чайной ложки соли. Этот объем можно увеличить до 1-1,15 чайных ложек соли. Этот вариант подойдет для любителей соленых блюд.

Пропорции соли и гречки

Чтобы каша получилась вкусной, мягкой и ароматной нужно соблюдать следующие устоявшиеся пропорции:

На 100 грамм гречки добавляют 0.25 чайной ложки соли.

На 200 грамм гречки добавляют 0.5 чайной ложки соли.

На 300 грамм гречки добавляют 0.75 чайной ложки соли.

На 400 грамм гречки добавляют 1 чайную ложку соли.

На 500 грамм гречки добавляют 1.25 чайной ложки соли.

На 600 грамм гречки добавляют 1.5 чайной ложки соли.

На 700 грамм гречки добавляют 1.75 чайной ложки соли.

На 800 грамм гречки добавляют 2 чайных ложки соли.

На 900 грамм гречки добавляют 2.25 чайной ложки соли.

На 1 килограмм гречки добавляют 2.5 чайных ложки соли.

Вы можете менять объем соли в соответствии со вкусовыми предпочтениями.

В некоторых случаях соль предлагается добавлять в кашу после того, как она готова. В этом случае блюдо не впитает в себя соль и неравномерно распределиться. На тарелке будет очень соленая крупа вместе с несоленой.

Зная, сколько солить гречку при варке, когда добавлять соль и рецепт приготовления можно создать вкусное и нежное блюдо, от которого будет без ума вся семья.

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