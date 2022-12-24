glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Когда лучше солить гречку, чтобы она получалась еще лучше: 2 секрета

24 декабря 2022, 07:26
Расскажем о том, как сварить гречневую кашу, от которой будет без ума вся семья.
Сколько солить гречку при варке
Сколько солить гречку при варке / ua.depositphotos.com

Эта крупа отличается пользой и легкостью в приготовлении, но не все знают, как сделать ее еще вкуснее и даже когда солить гречку во время варки. Не всем известны особые секреты приготовления каши, от которой невозможно оторваться. О них мы расскажем далее.

Как варить гречку: 2 способа

Сварить гречневую кашу, казалось бы, задача простая и не требующая особых навыков. Для получения вкусной каши нужно знать несколько способов, чтобы выбрать наиболее подходящий:

  1. Варить гречку в кастрюле или мультиварке можно засыпав крупу в холодную воду и дождавшись полного выпаривания жидкости.
  2. Каша получится, если засыпать крупу в кипящую воду.

В обоих случаях ответом на вопрос, как варить гречку на воду, будет соблюдение пропорций – на 1 стакан крупы понадобиться 2 стакана воды. При соблюдении этого правила каша получится нежной и не слишком разварится. Если вы хотите получить нежную кашу, то стоит добавить еще полстакана воды. Единственным незыблемым правилом является уменьшение огня под кастрюлей сразу после закипания воды.

Чтобы получить вкусную кашу нужно найти золотую середину в описанных способах и в пропорции. Экспериментируйте, чтобы получить самое вкусное блюдо.

Гречневая каша: когда и сколько солить

Специю всегда добавляют в процессе варки каши. Некоторые хозяйки солят гречку в самом начале – во время смешения крупы и воды. Этот способ подойдет, если вы заливаете гречку холодной водой и варите до полной готовности в мультиварке.

Также солить гречку можно сразу после закипания воды, но перед добавлением крупы. То есть, солят закипевшую воду и только потом засыпают крупу. При этом все пропорции сохраняются.

Солить гречку в мультиварке и кастрюле нужно, если вы будете делать сладкую кашу с молоком или сухофруктами. В данном случае количество соли уменьшается, чтобы не было диссонанса с вкусом изюма или яблок.

Сколько соли добавлять при варке гречки? Объем соли уменьшается в 1,5-2 раза, если вы готовите сладкую кашу или молочный суп. Позже в нее добавляется сахар или сгущённое молоко.

При приготовлении традиционной каши на стакан крупы и два стакана воды добавляется 0,5 чайной ложки соли. Этот объем можно увеличить до 1-1,15 чайных ложек соли. Этот вариант подойдет для любителей соленых блюд.

Пропорции соли и гречки

Чтобы каша получилась вкусной, мягкой и ароматной нужно соблюдать следующие устоявшиеся пропорции:

  • На 100 грамм гречки добавляют 0.25 чайной ложки соли.
  • На 200 грамм гречки добавляют 0.5 чайной ложки соли.
  • На 300 грамм гречки добавляют 0.75 чайной ложки соли.
  • На 400 грамм гречки добавляют 1 чайную ложку соли.
  • На 500 грамм гречки добавляют 1.25 чайной ложки соли.
  • На 600 грамм гречки добавляют 1.5 чайной ложки соли.
  • На 700 грамм гречки добавляют 1.75 чайной ложки соли.
  • На 800 грамм гречки добавляют 2 чайных ложки соли.
  • На 900 грамм гречки добавляют 2.25 чайной ложки соли.
  • На 1 килограмм гречки добавляют 2.5 чайных ложки соли.

Вы можете менять объем соли в соответствии со вкусовыми предпочтениями.

В некоторых случаях соль предлагается добавлять в кашу после того, как она готова. В этом случае блюдо не впитает в себя соль и неравномерно распределиться. На тарелке будет очень соленая крупа вместе с несоленой.

Зная, сколько солить гречку при варке, когда добавлять соль и рецепт приготовления можно создать вкусное и нежное блюдо, от которого будет без ума вся семья.

Вам будет интересно:

гречка рецепты
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:26

Когда лучше солить гречку, чтобы она получалась еще лучше: 2 секрета

07:10

Неудачники-2023: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждет тяжелый год

07:00

С Рождеством Христовым: милые открытки, душевные поздравления в прозе и стихахФотоВидео

06:20

Как украсить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и счастье

06:16

Подстреленный клоун в чистой натовской форме просто вретмнение

Реклама
06:05

Гороскоп на сегодня 24 декабря 2022: Тельцам – интересные сообщения, а Рыбам – гора обязанностей

03:40

Новые испытания и трагические события в 2023: астролог рассказал, сколько продлится война в УкраинеВидео

03:33

Тянет, как магнитом: почему кошки дуреют от туалета

03:20

Божественно легкий и очень сытный салат на Новый год 2023: рецепт бюджетного блюда за 100 гривенВидео

02:55

Из застолья – в больницу: 3 категории людей, которым нельзя есть холодец

02:53

Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

02:30

Звезда "Сватов" Кошмал показала свадебные фото со своим мужем

02:10

Налетят морозы до – 18°: украинцы узнали сроки ледяного прогнозаВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, решатся ли снова враги масштабно наступать на УкраинуВидео

00:51

Приметы на 24 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год семья жила в достаткеВидео

00:40

Ретроградный Марс 2023 может остановить войну в Украине: астролог назвал срокиВидео

00:19

"Риск высок": в РФ заговорили о непосредственной войне с США

23 декабря, пятница
23:57

Графики отключений света: когда Киев вернется к нормальной жизниВидео

23:13

"Захлебнется в бунтах": в РФ начнутся массовые беспорядки после поражения в Украине - ПодолякВидео

22:43

Хромой "путинист" Басков отдал миллион на "нужды оккупантов"

Реклама
22:21

"Не будет никакой свадьбы": бесстыдная Волочкова забавлялась с женщиной прямо на столеВидео

22:15

У Зеленского назвали страны, которые помогают РФ убивать украинцевВидео

22:10

Самый красивый новогодний маникюр на короткие ногти 2023, который покорит ваше сердцеФото

21:54

РФ планирует новый ракетный обстрел во время праздников - ЗеленскийВидео

21:35

Везет далеко не всем: как кошки выбирают, с кем спать

21:35

Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроения - Кубраков

21:20

Странно, но это работает: зачем раньше клеили газеты под обои

21:11

"Байден сделал ставку на Украину": эксперт рассказал, на что способны "подарки" от США

20:54

"На фронте видны перспективы": Зеленский провел срочную СтавкуВидео

20:38

Был героем Тик-токов Кадырова: ВСУ ликвидировали спецназовца "Ахмата"

20:10

Приметы на 25 декабря: 3 самых строгих запрета, которые нельзя нарушать никому в большой праздникВидео

19:59

Президент Болгарии "сплясал" под дудку Путина и обозвал депутатов из-за военной помощи УкраинеВидео

19:32

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

19:27

Война закончится капитуляцией РФ: астролог подробно рассказал о событиях 2023 годаВидео

19:25

У Лукашенко гораздо больше шансов стать Ахматом Кадыровым, чем его сыноммнение

19:18

800 млн долларов для Украины: Байден подписал важный документВидео

18:52

Россия должна быть исключена из Совбеза ООН - глава ЕвросоветаВидео

18:36

Украину зальет дождями и ударит магнитная буря на выходных: синоптики назвали дату снегопадаВидео

17:47

Польза или вред: зачем по утрам люди пьют воду с содой

17:46

Новая стратегия оккупантов загнала Путина в ловушку: эксперт назвал причинуВидео

Реклама
17:30

Календарь выходных и праздничных дней на 2023: сколько будем отдыхать и работать

17:15

Когда Украина получит танки Abrams и истребители F-15, F-16: посол в США сделала заявлениеВидео

16:44

В Кремле нашли "козла отпущения" в войне против Украины - РоманенкоВидео

16:33

Мобилизация в Украине: почему на фронт отправляют мужчин, не проходивших срочную службу - адвокатВидео

16:32

Кэмерон Диаз снимется в фильме, впервые за 8 лет

16:27

Дед не выпил таблетки: Энтони Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнсдей"Видео

16:13

На Сумщине ВСУ уничтожили диверсантов РФ: оккупанты отступили с потерямиВидео

16:02

Украинцы вырубят свет сначала в Курске и Белгороде, а потом и в Москве - НавальныйВидео

15:53

Создание международного трибунала по преступлениям РФ: Зеленский дал задачи дипломатам на 2023-йВидео

15:46

"Неземная красота": Киркоров сознался в проведении процедуры красоты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять