Сатурн в Рыбах 2023: Россию ждет хаос, неразбериха и гражданская война

Сатурн в Рыбах изменит привычные реалии. Правда, такого рода перемены не всегда безболезненны, предупредил астролог Влад Росс.

Сатурн будет в Рыбах почти три года, рассказал Влад Росс / Фото УНИАН, pixabay.com

8 марта 2023 года Сатурн переходит из знака Водолея в знак зодиака Рыбы - тут планета будет находиться два года и восемь месяцев. Для представителей этого знака зодиака это будет означать непростой почти трехлетний период. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад России и посоветовал Рыбам держаться.

По словам специалиста, Сатурн покинет Водолея, в котором в прошлые годы создавал множество ограничений: карантин, необходимость носить маски, невозможность выйти из дома. Теперь же Сатурн, меняя знак, наконец-то снимет все ограничения.

"Поэтому появится множество возможностей изменить наши привычные реалии. Правда, такого рода перемены не всегда безболезненны. Сатурн может всколыхнуть застоявшуюся воду, открыть старые тайны либо установить новые законы и правила поведения", - рассказал Росс.

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"Сатурн приносит не только ограничения, но и установление порядка. А Рыбы – знак очень непостоянный и подвижный, поэтому будут меняться формы, станет легче приспосабливаться к новым правилам, находить в них лазейки. Интриги, шпионы, расследования, тайны, секретная деятельность, преследование инакомыслящих, разоблачения, разгул мафии – все это будет в изобилии на Сатурне в Рыбах", - говорит астролог.

Также он сделал прогноз и для страны-агрессора РФ:

"Именно этот хаос, неразбериха ждут Россию, где различные ЧВК начнут борьбу за ресурсы в РФ. Там вполне может начаться гражданская война".

Кроме того, Сатурн в Рыбах означает сотрудников спецслужб, в том числе КГБ, ФСБ и прочих, и указывает на то, что большое несчастье ждет спецслужбистов. Потому в России начнет рушиться вертикаль власти.

Росс советует во время Сатурна в Рыбах найти возможности для реализации своих самых сокровенных желаний.

"Это будет хорошее время для мыслителей, философов, религиозных деятелей и кинематографистов. В этот период стоит избегать старых убеждений, отказываться от них. А догмы в это время будут рушиться", - добавил он.

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2023 и рассказал, чего ждать от полнолуния в первый месяц весны.

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